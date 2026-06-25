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個別銘柄戦略: ポラリスHDやソフトテックスに注目
記事提供元：フィスコ
*09:07JST 個別銘柄戦略: ポラリスHDやソフトテックスに注目
昨日24日の米株式市場でNYダウは182.06ドル高の51,848.90ドル、ナスダック総合指数は110.40pt安の25,476.64pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比95円安の69,465円。為替は1ドル＝161.70-80円。今日の東京市場では、国内初の信託型円建てステーブルコイン「JPYSC」の提供を開始すると発表したSBI＜8473＞、廃食用油バイオディーゼル燃料（BDF）の自動車利用促進に向けた実証実験と事業体制の構築への取組が愛知県補助金に採択されたと発表したダイセキ＜9793＞、東証スタンダードでは、第1四半期営業利益が24.3％増となったセキチュー＜9976＞、株主還元方針を見直し27年3月期増配を発表したポラリスHD＜3010＞、上場記念配当を発表したソフトテックス＜550A＞、中期経営計画を発表し29年3月期売上高330億円・営業利益率10％目標（26年3月期308億円・7.4％）としたKVK＜6484＞、木材・建材・住宅設備の販売を行うキョウワを子会社化すると発表したOCHI・HD＜3166＞、タイでヘルスケアサービスを提供するPerfect Healthcare and Checkupと「日本・タイにおける健康長寿社会の実現及び次世代介護モデル共創に関する共同声明」の調印式を執り行ったと発表したウチヤマHD＜6059＞、東証グロースでは、再生医療等製品「ステムカイマル」の国内製造販売承認を申請しあと発表したリプロセル＜4978＞、治体AI推進プラットフォーム「自治体AIハブ」を始動すると発表したイシン＜143A＞などが物色されそうだ。《CS》
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