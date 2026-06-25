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6/25の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:35JST 6/25
[強弱材料]
強気材料
・マイクロンテクノロジーが時間外で急伸
・NYダウは上昇（51848.90、+182.06）
・米長期金利は低下
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均株価は下落（69174.97、-613.41）
・ナスダック総合指数は下落（25476.64、-110.40）
・SOX指数は下落（13458.19、-24.31）
・シカゴ日経225先物は下落（69465、-95）
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・1-3月期資金循環統計速報(日本銀行)
・対外・対内証券投資(先週)
・田村直樹日銀審議委員が兵庫県金融経済懇談会で講演、同記者会見
・4月景気先行CI指数
・4月景気一致指数
・5月全国百貨店売上高
・5月東京地区百貨店売上高
・5月工作機械受注
・米国新規失業保険申請件数(先週)
・5月米国個人所得
・5月米国個人消費支出
・5月米国個人消費支出(PCE)価格コア指数
・1-3月期米国GDP確報値
・5月豪州失業率
・ブラジルFIPE消費者物価指数(先週)
・ブラジル中央銀行金融政策報告
・6月ブラジルFGV建設コスト
・6月ブラジルIBGEインフレ率IPCA-15
・メキシコ中央銀行が政策金利発表
・米国ニューヨーク連銀総裁が基調講演
・米国シカゴ連銀総裁が討論会に参加
・欧州中央銀行(ECB)経済報告《YY》
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