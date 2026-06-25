*08:35JST 6/25

[強弱材料]

強気材料

・マイクロンテクノロジーが時間外で急伸

・NYダウは上昇（51848.90、+182.06）

・米長期金利は低下

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均株価は下落（69174.97、-613.41）

・ナスダック総合指数は下落（25476.64、-110.40）

・SOX指数は下落（13458.19、-24.31）

・シカゴ日経225先物は下落（69465、-95）

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・1-3月期資金循環統計速報(日本銀行)

・対外・対内証券投資(先週)

・田村直樹日銀審議委員が兵庫県金融経済懇談会で講演、同記者会見

・4月景気先行CI指数

・4月景気一致指数

・5月全国百貨店売上高

・5月東京地区百貨店売上高

・5月工作機械受注

・米国新規失業保険申請件数(先週)

・5月米国個人所得

・5月米国個人消費支出

・5月米国個人消費支出(PCE)価格コア指数

・1-3月期米国GDP確報値

・5月豪州失業率

・ブラジルFIPE消費者物価指数(先週)

・ブラジル中央銀行金融政策報告

・6月ブラジルFGV建設コスト

・6月ブラジルIBGEインフレ率IPCA-15

・メキシコ中央銀行が政策金利発表

・米国ニューヨーク連銀総裁が基調講演

・米国シカゴ連銀総裁が討論会に参加

・欧州中央銀行(ECB)経済報告《YY》