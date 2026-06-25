*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2武蔵精密工業、東京エレクトロン、ツインバードなど

銘柄名<コード>24日終値⇒前日比

武蔵精密工業＜7220＞ 4035 -495

SBI証券では投資判断を格下げ。

クオンツ総研ホールディングス＜9552＞ 842 -106

自社株買い発表で直近上昇の反動安続く。

三櫻工業＜6584＞ 1020 -103

武蔵精密の株価急落にも連れ安。

T＆DHD＜8795＞ 4627 -282

メリルリンチ日本証券では投資判断格下げ観測。

芝浦メカトロニクス＜6590＞ 4420 -235

半導体製造装置株安に押される。

フィックスターズ＜3687＞ 2590 -111

23日も長い上ヒゲ残して伸び悩む。

第一ライフグループ＜8750＞ 1728 -84

T&DHDと同様に投資判断格下げ観測で。

リガク＜268A＞ 2727 -131

半導体関連株軟化の影響で。

味の素＜2802＞ 5480 -172

半導体株安の中で利食い売りが継続。

東京エレクトロン＜8035＞ 69900 -3060

SOX指数大幅下落で国内半導体関連も売り優勢。

東京海上＜8766＞ 6970 -318

生保株の軟調な動きにも引きずられる。

ディスコ＜6146＞ 79740 -3130

大手半導体製造装置銘柄には売り優勢。

野村マイクロ・サイエンス＜6254＞ 4740 -290

半導体株安の流れが波及。

ツインバード＜6897＞ 730 +179

ジャパネットHDがTOB実施方針を引き続き材料視。

ニッカトー＜5367＞ 1917 +255

セラミックス関連として値幅取りの動き続く。

愛眼＜9854＞ 255 +35

アセット・バリューが大株主に浮上。

倉元製作所＜5216＞ 168 +14

ペロブスカイト太陽電池事業の協定書締結あらためて材料視。

竹田iP＜7875＞ 974 -133

過熱感からの利食い売り優勢。

インフォメティス＜281A＞ 737 +100

欧州本土への事業展開に向けた取り組み開始。

ペルセウス＜4882＞ 158 +14

台湾企業と抗体医薬品の研究開発協業で覚書。

情報戦略<155A> 844 -52

株主優待制度の廃止を嫌気。

coly<4175> 2214 +35

ディズニーIPを使用したスマホゲームの事前登録受付を開始。

ベルトラ<7048> 176 -21

200日線に上値を阻まれる形に。

tripla<5136> 1756 -9

チャネルマネジメントサービス「tripla Nexus」が

インド最大手のオンライン旅行代理店「MakeMyTrip」と連携。

シンカ<149A> 824 -176

23日まで2日連続ストップ高。24日は売り買い交錯。

タメニー<6181> 100 +30

有価証券報告書で「継続企業の前提に関する注記」の記載を解消。

メイホーHD<7369> 344 -11

23日まで5日続落の売り地合いが継続。

イントランス<3237> 92 0

AIデータセンター事業開始。情報処理システムへの投資等を行う

DSG社との資本業務提携も発表。買い先行するが失速。《CS》