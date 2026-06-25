ポラリスHD、27年3月期配当予想を倍増、株主還元方針見直しで配当性向目標を引き上げ

■期末配当予想は5円から10円へ、調整後当期純利益ベースで連結配当性向50%以上に

ポラリス・ホールディングス<3010>(東証スタンダード)は6月24日、株主還元方針の見直しと2027年3月期配当予想の修正を発表した。ホテル運営事業を中核とする同社は、中期経営計画2030の推進と企業価値向上に向けた資本政策・株主還元政策の一環として実施する。

2027年3月期の年間配当予想は、従来の期末5円から10円に引き上げる。前期実績は5円であり、今回予想は前期比でも倍増となる。株主還元方針では、従来の連結配当性向30%を見直し、調整後当期純利益を基準に連結配当性向50%以上を目標とする。

同社は、不動産を所有せず長期の運営受託契約や賃貸借契約を活用するアセットライト型のホテル運営を展開している。新規ホテル出店や改装・修繕に多額の資本投下を必要としない収益構造を背景に、実態的な収益力とキャッシュ創出力を株主還元に反映させる方針だ。今後はホテル運営収益の拡大と、引き上げ後の還元方針の継続性が確認点となる。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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