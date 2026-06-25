*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1大同メタル工業、KADOKAWA、関東電化工業など

銘柄名<コード>24日終値⇒前日比

東京電力HD＜9501＞ 470.7 +0.1

ソフトバンクG＜9984＞の孫正義会長兼社長が出資に意欲示すと報道。

人気化するが上値は重い。

サンリオ＜8136＞ 932 -6.1

営業利益が前期50.3％増と従来予想の45.0％増を上回り今期15.0％増予想。

買い先行するが失速。

ダイト＜4577＞ 1217 -16

中国で6例目の自社ジェネリック製剤の承認を取得。上値は重い。

日創グループ＜3440＞ 919 +26

関係会社株式売却益17.15億円を26年8月期個別業績の特別利益に計上。

グリッド＜5582＞ 1862 +96

蓄電所開発約16億円の大口受注。

ダイナミクマップ＜336A＞ 813 +34

北米向けに橋梁・トンネルの高さ制限情報ソリューションの提供開始。

サンウェルズ＜9229＞ 127 +15

特に材料なく突っ込み警戒感からの自律反発。

日東紡績＜3110＞ 20010 +630

株式分割権利取りの動きにも。

パナHD＜6752＞ 4454 +224

AIデータセンター用蓄電装置を量産と伝わる。

沖電気工業＜6703＞ 3505 +105

24日は株主総会が開催されているもよう。

J．フロント リテイリング＜3086＞ 3000 +115

株高による資産効果期待で百貨店株高い。

サッポロHD＜2501＞ 1954.5 +79

上値抵抗線突破で買い戻し優勢に。

FIG＜4392＞ 1203 +78

調整一巡感からの自律反発へ。

日本ケミコン＜6997＞ 5360 +20

スピード調整一巡感で押し目買い先行。

大同メタル工業＜7245＞ 1675 +130

割安感是正の動きもあって連日の株価上昇に。

KADOKAWA＜9468＞ 3346 +179

オアシスの保有比率上昇が明らかに。

NSグループ＜471A＞ 1428 +55

自社株買い実施発表で短期的な需給改善期待。

日本電気＜6701＞ 3838 +155

米国情報サービス株高で。

日本製鋼所＜5631＞ 8029 +274

AI関連株からの資金シフトも。

関東電化工業<4047> 3880 +210

半導体材料株として根強い人気。

ブイ・テクノロジー<7717> 7990 +30

調整一巡感から押し目買い先行。

ニコン<7731> 2165.5 +60

取組妙味も強く買い戻し優勢か。

三越伊勢丹<3099> 4019 +112

百貨店株高の中でショートカバー優勢にも。

デクセリアルズ<4980> 4970 +123

半導体材料株の一角では底堅い動きも目立つ。

IHI<7013> 2782.5 +65

防衛関連株などには資金シフトの動きも。

ベイカレント<6532> 5496 +143

AI関連株下落で情報サービス関連に資金向かう。

Sansan<4443> 1469 +37

情報サービス関連に買い戻しの動き。

高島屋<8233> 2417 +49

24日は百貨店株に資金が向かう流れに。《CS》