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前日に動いた銘柄 part1大同メタル工業、KADOKAWA、関東電化工業など
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1大同メタル工業、KADOKAWA、関東電化工業など
銘柄名<コード>24日終値⇒前日比
東京電力HD＜9501＞ 470.7 +0.1
ソフトバンクG＜9984＞の孫正義会長兼社長が出資に意欲示すと報道。
人気化するが上値は重い。
サンリオ＜8136＞ 932 -6.1
営業利益が前期50.3％増と従来予想の45.0％増を上回り今期15.0％増予想。
買い先行するが失速。
ダイト＜4577＞ 1217 -16
中国で6例目の自社ジェネリック製剤の承認を取得。上値は重い。
日創グループ＜3440＞ 919 +26
関係会社株式売却益17.15億円を26年8月期個別業績の特別利益に計上。
グリッド＜5582＞ 1862 +96
蓄電所開発約16億円の大口受注。
ダイナミクマップ＜336A＞ 813 +34
北米向けに橋梁・トンネルの高さ制限情報ソリューションの提供開始。
サンウェルズ＜9229＞ 127 +15
特に材料なく突っ込み警戒感からの自律反発。
日東紡績＜3110＞ 20010 +630
株式分割権利取りの動きにも。
パナHD＜6752＞ 4454 +224
AIデータセンター用蓄電装置を量産と伝わる。
沖電気工業＜6703＞ 3505 +105
24日は株主総会が開催されているもよう。
J．フロント リテイリング＜3086＞ 3000 +115
株高による資産効果期待で百貨店株高い。
サッポロHD＜2501＞ 1954.5 +79
上値抵抗線突破で買い戻し優勢に。
FIG＜4392＞ 1203 +78
調整一巡感からの自律反発へ。
日本ケミコン＜6997＞ 5360 +20
スピード調整一巡感で押し目買い先行。
大同メタル工業＜7245＞ 1675 +130
割安感是正の動きもあって連日の株価上昇に。
KADOKAWA＜9468＞ 3346 +179
オアシスの保有比率上昇が明らかに。
NSグループ＜471A＞ 1428 +55
自社株買い実施発表で短期的な需給改善期待。
日本電気＜6701＞ 3838 +155
米国情報サービス株高で。
日本製鋼所＜5631＞ 8029 +274
AI関連株からの資金シフトも。
関東電化工業<4047> 3880 +210
半導体材料株として根強い人気。
ブイ・テクノロジー<7717> 7990 +30
調整一巡感から押し目買い先行。
ニコン<7731> 2165.5 +60
取組妙味も強く買い戻し優勢か。
三越伊勢丹<3099> 4019 +112
百貨店株高の中でショートカバー優勢にも。
デクセリアルズ<4980> 4970 +123
半導体材料株の一角では底堅い動きも目立つ。
IHI<7013> 2782.5 +65
防衛関連株などには資金シフトの動きも。
ベイカレント<6532> 5496 +143
AI関連株下落で情報サービス関連に資金向かう。
Sansan<4443> 1469 +37
情報サービス関連に買い戻しの動き。
高島屋<8233> 2417 +49
24日は百貨店株に資金が向かう流れに。《CS》
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