リプロセル、幹細胞製品「Stemchymal」を国内承認申請、脊髄小脳変性症向け再生医療で進展

■SCA3型・SCA6型の運動失調進行抑制を対象、希少疾病用再生医療等製品に指定済み

リプロセル<4978>(東証グロース)は6月24日、同社が日本国内で独占的商業化ライセンス契約を保有する幹細胞製品「Stemchymal」について、脊髄小脳変性症を対象とした国内製造販売承認申請を行ったと発表した。

対象はSCA3型およびSCA6型の脊髄小脳変性症における運動失調進行抑制である。製造は台湾のSteminent Biotherapeutics Inc.が担い、日本国内での販売・出荷はリプロセルが行う予定としている。同製品は2018年12月に厚生労働省から希少疾病用再生医療等製品に指定され、優先審査の対象となっている。

優先審査では、承認申請受付から9カ月を目標に審査が進む。再生医療分野の開発進捗は、同社の中長期成長に直結しやすい材料である一方、同社は当期業績への影響について現時点では軽微と見込むとしている。今後は承認審査の進捗と、販売体制の具体化が焦点となる。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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