OCHIホールディングス、兵庫のキョウワを子会社化、関西地区で建材事業の拡大へ

■取得価額は概算10億2400万円、木材・建材・住宅設備販売会社を連結子会社化

OCHIホールディングス<3166>(東証スタンダード)は6月24日、兵庫県豊岡市のキョウワの発行済株式すべてを取得し、連結子会社化すると発表した。建材・住宅設備機器の卸売を主力とする同社グループの事業エリア拡大策である。

取得株式数は180万株で、議決権所有割合は100%となる。取得価額はキョウワ普通株式9億54百万円、アドバイザリー費用等概算70百万円を含め、合計概算10億24百万円。株式譲渡契約締結日は6月24日、株式譲渡実行日は7月24日を予定している。

キョウワは1945年12月設立で、木材の市売、建材、住宅設備機器の販売などを手がける。2026年2月期の売上高は30億71百万円、営業利益は87百万円、経常利益は91百万円、当期純利益は61百万円だった。OCHIグループは同社と子会社を迎え入れ、関西地区での事業拡大を図る。2027年3月期連結業績への影響は軽微と見込むとしており、統合後の収益寄与を見極めたい。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・〖株式市場特集〗銀行株に金利上昇メリット、メガバンク３行の資金利益上振れに期待（2026/6/15）

・〖マーケットセンサー〗６月末株式分割銘柄は「セット材料」で選別へ（2026/6/13）

・〖株式市場特集〗６月末株式分割２９銘柄に権利取り妙味、増配・上方修正・自己株買いのセット銘柄を選別（2026/6/8）

・サッカー特需の本命を探る、放映・用品・クラブ株に広がる物色候補（2026/6/6）

