True　Data、SASの予測システム活用し価格シミュレーションサービス開始

■原材料費・物流費高騰下の値上げ判断をデータで支援、売上影響を高精度に予測

True Data<4416>(東証グロース)は6月24日、7月3日からデータとAIのグローバルリーダーであるSASの予測システムを活用し、消費財メーカー向け「日本市場における価格シミュレーションサービス」の提供開始すると発表した。原材料費や物流費の高騰が長期化するなか、値上げが売上に与える影響を高精度に予測し、最適な価格戦略を支援する。

同サービスは、同社が扱う年間アクティブ数6,500万人規模のPOS、ID-POSデータと、SASのクラウドネイティブなデータ・AIプラットフォーム「SAS Viya」を基盤とする予測システムを組み合わせる。商品を5%値上げした場合の売上推移を価格据え置きと比較し、競合商品との価格差も加味して、値上げの影響を受けやすい商品と受けにくい商品を分類する。

さらに、値上げ時に自社顧客が競合商品へ流出するか、踏みとどまるかを予測し、商品ごとの「値上げに対する耐性」を可視化する。客観的なデータは社内合意や小売業との価格交渉にも活用できる。今後は、レポートサービスを皮切りに、自社データや気象・販促データを組み込めるSaaS型ダッシュボードツールへの展開を進める。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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