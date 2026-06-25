アドベンチャー、29年6月期営業利益40億円へ、グローバルOTA成長を加速

■国内利益拡大とグローバル取扱高成長を軸に、毎期増収・増益と過去最高益を目指す

アドベンチャー<6030>(東証グロース)は6月24日、2026年7月から2029年6月までの3カ年中期経営計画を策定したと発表した。基本方針に「Be a leading Global OTA」を掲げ、「利益の拡大と株価の上昇」を目指す。

経営計画では、国内市場での利益拡大とグローバル市場での取扱高成長を軸に、毎期増収・増益を続け、過去最高益を目指す。連結目標は、2029年6月期に収益320億円、営業利益40億円、当期利益24億円、ROE20%とした。年度別では2027年6月期に収益260億円、営業利益20億円、2028年6月期に収益290億円、営業利益30億円を計画する。

単体では取扱高1,000億円、そのうちグローバル100億円を掲げ、アプリダウンロード数は4,000万DL、うちグローバル1,000万DLを目標とする。最優先注力国をインドとし、子会社整理、複数子会社のIPO準備、積極的なM&Aも進める。株主還元では配当性向30-40%に加え、積極的な自社株買い、IRやプレスリリース発信強化、株価を意識した経営を示した。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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