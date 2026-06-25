ソフトテックス、年間配当予想を75円に増額、上場記念配当5円を実施

■東証スタンダード・名証メイン上場を記念し、株主への感謝を配当に反映

ソフトテックス<550A>(東証スタンダード)は6月24日、配当予想の修正と上場記念配当の実施を決議したと発表した。同社は2026年4月9日に東京証券取引所スタンダード市場と名古屋証券取引所メイン市場へ新規上場しており、株主への感謝の意を示す。

同社は、当初は期末配当として予定していた年間配当金70円について、株主への利益還元機会を拡充するため、中間配当35円と期末配当35円に分割して実施する。さらに中間配当において、1株当たり5円の上場記念配当を上乗せする。

これにより、中間配当は1株当たり40円(普通配当35円、記念配当5円)、期末配当予想は1株当たり35円となる。年間配当金は1株当たり75円となる予定で、前回予想の70円から5円増額される。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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