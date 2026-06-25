パス、韓国MEDIPOSTと素材譲渡契約、培養ロボット実証テストを開始

■RMDCがヒト臍帯血由来間葉系幹細胞と新規培地を受領、当期業績影響は軽微

パス<3840>(東証スタンダード)は6月24日、連結子会社RMDCと韓国のMEDIPOST Co.,Ltd.との業務提携について、素材譲渡契約を締結したと発表した。3月9日に公表した業務提携基本合意の経過開示である。

契約名は素材譲渡契約(Material Transfer Agreement)。MEDIPOSTが保有するヒト臍帯血由来間葉系幹細胞(hUCB-MSCs)および新規培地の提供を受け、RMDCが尼崎CPF内に設置している培養ロボットを用いた培養適合性評価を実施する。

研究期間は2026年2月2日から2027年9月30日まで。フェーズ2の活動費用として、MEDIPOSTからRMDCに約100万円が支払われる。実証テストで得られる培養データや操作ログは、自動培養ロボットの最適化や「フィジカルAI」のアルゴリズム開発に活用される予定だ。同件の当期連結業績への影響は軽微と見込むとしており、今後はフェーズ3への移行判断が焦点となる。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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