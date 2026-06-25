セイワHD、大庭塗装工業所を子会社化、金属表面処理とカチオン電着塗装の相乗効果狙う

■議決権100%を取得、取得価額は連結純資産15%超も非開示、業績影響は精査中

セイワホールディングス<523A>(東証グロース)は6月24日、金属製品塗装・組立を手がける大庭塗装工業所の株式を取得し、子会社化すると発表した。製造業に特化した事業承継プラットフォーマーとして、後継者不在の中小製造業を承継し、グループ価値向上を図る取り組みの一環である。

取得株式数は1万4680株で、議決権所有割合は100%となる。取得価額は同社の直前事業年度末の連結純資産額の15%を上回る金額だが、相手先の意向や守秘義務契約に基づき非開示とした。契約締結日は6月30日、株式譲渡実行日も同日を予定する。

大庭塗装工業所は静岡県を拠点に、カチオン電着塗装、静電塗装、粉体塗装、耐熱塗装などを手がける。2025年7月期の売上高は6億16百万円、営業利益は1億14百万円。同社は電気めっきとの技術連携、共同購買、営業エリア拡大、物流コスト削減などを見込む。2027年5月期連結業績への影響は現在精査中としており、今後の業績反映が注目点となる。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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