アゼアス、自己消火性防護服「AZ　GUARD　8100FR」を発売、初年度3万着目標

■難燃作業服の汚れ防止と火傷リスク低減を両立、参考価格は税込2178円

アゼアス<3161>(東証スタンダード)は6月24日、自己消火性のある汚れ防止の使い切り防護服「AZ GUARD 8100FR」を発売すると発表した。防護服や環境改善資機材を供給する同社の製品ラインアップ拡充となる。

同製品は、難燃作業服の上から着用することで、鉄粉、煤、粉塵などの付着を防ぎ、作業服本来の性能維持を図る。火源から離れることで燃焼が継続しにくい自己消火性素材を採用し、着火時の延焼抑制や溶融による二次的な火傷リスク低減に寄与する。

発売日は2026年7月1日で、販売ルートは全国代理店。販売単位は1着、展開サイズはL、LL、3L、4L、参考価格は2178円(税抜1980円)である。初年度販売目標は3万着とした。主な用途は鉄鋼、化学プラントなどでの作業者の汚れ防止や衣服着火時の火傷リスク低減である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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