KVK、29年3月期売上高330億円目標、水まわりのリーディングカンパニーへ

■国内市場シェア21.0%、水栓金具専業メーカーが成長基盤を強化

KVK<6484>(東証スタンダード)は6月24日、2027年3月期～2029年3月期の中期経営計画を発表した。同社は1939年創業の水栓金具専業メーカーで、浴室用水栓、キッチン用水栓、洗面用水栓、給水栓、継手・配管、シャワーヘッドなどを展開し、「床上」から「床下」まで水まわりを手掛ける。

前中期経営計画では、2026年3月期の売上高が308億円となり、修正後目標の305億円を達成した。国内市場シェアは数量ベースで21.0%と前年比1.2ポイント上昇。一方、原材料価格や仕入先コストの上昇により、営業利益率は8.8%、ROEは7.4%にとどまり、いずれも目標の10.0%に届かなかった。

新中期経営計画では、Vision2030に掲げる「水まわりのリーディングカンパニー」を目指し、最終年度の売上高330億円、営業利益率10%、ROE10%を目標とする。営業力・商品力の進化、生産力の進化、サステナビリティ視点での経営基盤強化を重点戦略に据え、国内売上基盤の維持、海外売上拡大、高効率な生産体制、人的資本経営、ガバナンス強化を進める。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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