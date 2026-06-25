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今日の注目スケジュール：豪失業率、米個人消費支出(PCE)価格コア指数、米GDP確報値など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：豪失業率、米個人消費支出(PCE)価格コア指数、米GDP確報値など
＜国内＞
08:50 資金循環統計速報(1-3月、日本銀行)
08:50 対外・対内証券投資(先週)
10:00 田村直樹日銀審議委員が兵庫県金融経済懇談会で講演、同記者会見
14:00 景気先行CI指数(4月) 115.9
14:00 景気一致指数(4月) 117.9
14:30 全国百貨店売上高(5月) 5.2％
14:30 東京地区百貨店売上高(5月) 7.4％
15:00 工作機械受注(5月) 37.4％
＜海外＞
10:30 豪・失業率(5月) 4.4％ 4.5％
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(先週) 0.42％
20:00 ブ・中央銀行金融政策報告
20:00 ブ・FGV建設コスト(6月) 0.77％
21:00 ブ・IBGEインフレ率IPCA-15(6月) 0.62％
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 22.5万件 22.6万件
21:30 米・個人所得(5月) 0.4％ 0％
21:30 米・個人消費支出(5月) 0.6％ 0.5％
21:30 米・個人消費支出(PCE)価格コア指数(5月) 0.3％ 0.2％
21:30 米・GDP確報値(1-3月) 1.7％ 1.6％
28:00 メキシコ・中央銀行が政策金利発表 6.50％ 6.50％
米・ニューヨーク連銀総裁が基調講演
米・シカゴ連銀総裁が討論会に参加
欧・欧州中央銀行(ECB)経済報告
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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