*06:30JST 今日の注目スケジュール：豪失業率、米個人消費支出(PCE)価格コア指数、米GDP確報値など

＜国内＞

08:50 資金循環統計速報(1-3月、日本銀行)

08:50 対外・対内証券投資(先週)

10:00 田村直樹日銀審議委員が兵庫県金融経済懇談会で講演、同記者会見

14:00 景気先行CI指数(4月) 115.9

14:00 景気一致指数(4月) 117.9

14:30 全国百貨店売上高(5月) 5.2％

14:30 東京地区百貨店売上高(5月) 7.4％

15:00 工作機械受注(5月) 37.4％



＜海外＞

10:30 豪・失業率(5月) 4.4％ 4.5％

17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(先週) 0.42％

20:00 ブ・中央銀行金融政策報告

20:00 ブ・FGV建設コスト(6月) 0.77％

21:00 ブ・IBGEインフレ率IPCA-15(6月) 0.62％

21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 22.5万件 22.6万件

21:30 米・個人所得(5月) 0.4％ 0％

21:30 米・個人消費支出(5月) 0.6％ 0.5％

21:30 米・個人消費支出(PCE)価格コア指数(5月) 0.3％ 0.2％

21:30 米・GDP確報値(1-3月) 1.7％ 1.6％

28:00 メキシコ・中央銀行が政策金利発表 6.50％ 6.50％



米・ニューヨーク連銀総裁が基調講演

米・シカゴ連銀総裁が討論会に参加

欧・欧州中央銀行(ECB)経済報告



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》