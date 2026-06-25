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今日の注目スケジュール：豪失業率、米個人消費支出(PCE)価格コア指数、米GDP確報値など

2026年6月25日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：豪失業率、米個人消費支出(PCE)価格コア指数、米GDP確報値など
＜国内＞
08:50　資金循環統計速報(1-3月、日本銀行)
08:50　対外・対内証券投資(先週)
10:00　田村直樹日銀審議委員が兵庫県金融経済懇談会で講演、同記者会見
14:00　景気先行CI指数(4月)　　115.9
14:00　景気一致指数(4月)　　117.9
14:30　全国百貨店売上高(5月)　　5.2％
14:30　東京地区百貨店売上高(5月)　　7.4％
15:00　工作機械受注(5月)　　37.4％


＜海外＞
10:30　豪・失業率(5月)　4.4％　4.5％
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(先週)　　0.42％
20:00　ブ・中央銀行金融政策報告
20:00　ブ・FGV建設コスト(6月)　　0.77％
21:00　ブ・IBGEインフレ率IPCA-15(6月)　　0.62％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　22.5万件　22.6万件
21:30　米・個人所得(5月)　0.4％　0％
21:30　米・個人消費支出(5月)　0.6％　0.5％
21:30　米・個人消費支出(PCE)価格コア指数(5月)　0.3％　0.2％
21:30　米・GDP確報値(1-3月)　1.7％　1.6％
28:00　メキシコ・中央銀行が政策金利発表　6.50％　6.50％


米・ニューヨーク連銀総裁が基調講演

米・シカゴ連銀総裁が討論会に参加

欧・欧州中央銀行(ECB)経済報告


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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