*17:30JST 東京為替：ドル・円はじり高、夕方にかけて上昇

24日の東京市場でドル・円はじり高。日米協調介入への警戒感が続き、ドル買い・円売りは抑制され、やや下押しされる展開に。ただ、米連邦準備制度理事会（FRB)の今後の引き締め的な政策をにらみドル買い地合いに振れ、161円51銭から161円74銭まで上昇。

・ユ-ロ・円は183円92銭から183円 40銭まで値を下げた。

・ユ-ロ・ドルは1.1388ドルから1.1338ドルまで下落した。

・日経平均株価：始値69,615.08円、高値70,218.71円、安値68,461.10円、終値69,174.97円(前日比613.41円安)

・17時時点：ドル・円161円60-70銭、ユ-ロ・円183円50-60銭

【要人発言】

・植田日銀総裁（氷見野副総裁代読）

「物価の先行き、2％をはっきりと上回る水準まで伸び率を高めていくと予想」

「消費者物価の基調的な上昇率は、徐々に高まっていくと予想される」

「今年度後半から来年度にかけて『物価安定の目標』と概ね整合的な水準に」

「基調的な物価上昇率が2％の『物価安定の目標』を超えて上振れていくリスク」

「引き続き政策金利を引き上げ、金融緩和の度合いを調整していくことになる」

・ハウザー豪準備銀行（RBA）副総裁

「高すぎるインフレを抑制するため、やるべきことがまだ残る」

「インフレ抑制措置、失業で発生するコストをより小さく抑えられる可能性」

「過剰な供給能力への圧力を軽減するため、利上げによる先回りの措置を講じた」

「世界的な原油安は歓迎すべきだが、紛争の完全な解決は不確実」

・ベッセント米財務長官

「ウォーシュ氏は成長と物価安定に向けた最適な道筋を示すだろう」

「トランプ大統領も私も債券市場の力を理解する」

・日銀6月会合主な意見

「基調物価2％超え上振れるリスク、政策金利引き上げ緩和度合い調整が適切」

「今回の利上げ後も経済・物価が見通し通りに推移なら、利上げ進める方針維持すべき」

「物価上振れリスク踏まえれば今回政策金利を調整することが適当」

「日本の政策金利、米欧と異なり中立金利の推計レンジ下回っている」

「利上げはインフレ低下と生産・雇用の低下を誘発する可能性、現時点で見送るべき」

「実質金利極めて低い水準との表現、中立金利推計のばらつきなど踏まえ修正が適当」

「政策金利、可能な限り早く中立金利に近づけていく必要」

【経済指標】

・企業向けサービス価格指数(5月)：前年比+3.3％(前回+3.0％→+3.3％)

・独・IFO企業景況感指数(6月)：85.6、予想85.5、前回84.9→85.0《TY》