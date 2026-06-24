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東証グロ－ス指数は小幅続落、米マイクロン決算控え積極的な買いは限定的
*16:58JST 東証グロ－ス指数は小幅続落、米マイクロン決算控え積極的な買いは限定的
東証グロース市場指数 894.77 -1.26／出来高 3億5978万株／売買代金 1462億円東証グロース市場250指数 695.31 -1.06／出来高 1億7012万株／売買代金 1115億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって小幅続落。値下がり銘柄数は288、値上がり銘柄数は244、変わらずは51。
前日23日の米株式市場でダウ平均は小幅に3日ぶり反落。韓国の半導体メーカー、SKハイニックスの人工知能（AI）用メモリーチップの生産の伸びが鈍化したとの報道で、世界的な同セクター売りが加速した。ダウは良好な経済指標や原油安が支援し一時プラス圏を回復したが、上昇を維持できなかった。
今日のグロ－ス市場は買いが先行したが積極的な買いは続かなかった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は0.36％安となった。朝方は買いが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が下落したが、ダウ平均が小幅な下げにとどまったことが東京市場で一定の安心感となった。また、昨日の米株式市場で、ハイテク株比率が高いナスダック総合指数が2.21％下落、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が7.87％下落と、ダウ平均（0.09％下落）と比べ下落率が大きかったことから、今日の東京市場では東証プライムの人工知能（AI）関連株や主力半導体関連株を手掛けにくく、消去法的に新興市場に投資資金が向かいやすかった。さらに、東証グロース市場指数は900pt近辺が下値支持帯として意識されており、ここからの下値余地は大きくないとの見方もあった。一方、東証グロース市場指数はこのところ900pt台前半が高値となる日が続いており、上値の重さが意識された。また、日本時間明日早朝に米マイクロン・テクノロジーの3-5月期決算が発表されることから、これを見極めたいとして積極的な買いを見送る向きもあった。こうした状況から、今日は朝方の買い一巡後は上値が重く、東証グロース市場指数は後場に入って下げに転じ、その後は昨日の水準をはさんだ動きとなった。
個別では、株主優待制度の廃止が嫌気された情報戦略＜155A＞、200日線に上値を阻まれる形となったベルトラ＜7048＞、前日まで2日連続ストップ高の反動安となったシンカ＜149A＞、75日線が上値抵抗線となったGVATECH＜298A＞が下げた。時価総額上位銘柄では、BUYSELL＜7685＞やSyns＜290A＞が下落。値下がり率上位には、BlueMeme＜4069＞、IGS＜4265＞などが顔を出した。
一方、欧州本土への事業展開に向けた取り組みを開始すると発表したインフォメティス＜281A＞、北米向けに橋梁・トンネルの高さ制限情報ソリューションの提供を開始したと発表したダイナミクマップ＜336A＞、台湾企業と抗体医薬品の研究開発協業で覚書を締結したと発表したペルセウス＜4882＞、蓄電所開発約16億円の大口受注を発表したグリッド＜5582＞が上げた。時価総額上位銘柄では、トライアル＜141A＞やMTG＜7806＞が上昇。値上がり率上位には、タメニー＜6181＞、LiNKX＜584A＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6181|タメニー | 100| 30| 42.86|
2| 584A|ＬｉＮＫＸ | 1675| 300| 21.82|
3| 9256|サクシード | 4440| 700| 18.72|
4| 281A|インフォメティス | 737| 100| 15.70|
5| 581A|ＧＯ | 2431| 234| 10.65|
6| 460A|ＢＲＡＮＵ | 944| 87| 10.15|
7| 4179|ジーネクスト | 502| 45| 9.85|
8| 4882|ペルセウス | 158| 14| 9.72|
9| 141A|トライアル | 3035| 232| 8.28|
10| 3624|アクセルＭ | 64| 4| 6.67|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4069|ＢｌｕｅＭｅｍｅ | 637| -150| -19.06|
2| 149A|シンカ | 824| -176| -17.60|
3| 4265|ＩＧＳ | 318| -62| -16.32|
4| 4381|ビープラッツ | 196| -34| -14.78|
5| 7048|ベルトラ | 176| -21| -10.66|
6| 298A|ＧＶＡＴＥＣＨ | 299| -32| -9.67|
7| 520A|ジェイファーマ | 319| -33| -9.38|
8| 1436|グリーンエナジー | 1343| -137| -9.26|
9| 7090|リグア | 750| -63| -7.75|
10| 3628|データＨＲ | 486| -36| -6.90|《SK》
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