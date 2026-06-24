関連記事
出来高変化率ランキング（14時台）～情報戦略、サンリオなどがランクイン
*14:52JST 出来高変化率ランキング（14時台）～情報戦略、サンリオなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月24日 14:10 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜180A＞ GX超長米 445250 5771.698 322.79% -0.0013%
＜6977＞ 抵抗器 78000 7036.22 286.45% 0.1658%
＜8136＞ サンリオ 140862800 23883311.09 181.25% -0.0074%
＜5582＞ グリッド 175500 70091.52 176.04% 0.056%
＜1591＞ NFJPX400 3772 45360.218 173.69% -0.0093%
＜8881＞ 日神GHD 335100 70309.04 136.07% -0.0047%
＜1658＞ iSコア新興 28151 50684.284 121.51% -0.0079%
＜155A＞ 情報戦略 213800 55474.86 120.74% -0.0513%
＜6197＞ ソラスト 85400 118457.7 107.59% 0%
＜4651＞ サニックスHD 440600 43431.3 102.43% 0.0045%
＜1699＞ NF原油先 892780 264970.272 98.23% -0.0021%
＜3237＞ イントランス 7050200 340552.26 96.77% -0.076%
＜5721＞ エスクリプトエ 8301500 182647.78 81.83% 0.3%
＜141A＞ トライアル 1366700 1836673.16 80.06% 0.0738%
＜2569＞ 上場NSQヘ 46885 79784.742 78.69% -0.0073%
＜6597＞ HPCシステムス 410400 1015757.4 74.02% 0.0503%
＜178A＞ GX革新優 95346 69777.238 72.87% -0.0062%
＜1366＞ iF225Wベ 23937815 670593.414 72.53% 0.0307%
＜4098＞ チタン工 39300 22559.78 67.82% -0.0255%
＜8159＞ 立花エレテ 60000 94586.24 66.29% 0.0078%
<2568> 上場NSQ 31435 117039.951 64.96% -0.0237%
<1656> iSコア米債 153090 23863.624 63.64% -0.0003%
<4431> スマレジ 233200 292489.06 63.17% 0.04%
<1459> 楽天Dベア 29161708 1549161.16 61.37% 0.019%
<4434> サーバーワクス 58700 56228.58 60.67% 0.0057%
<6703> OKI 1010500 1739600.1 58.33% 0.0411%
<5074> テスHD 6000200 3771417 55.25% -0.0804%
<2418> ツカダGHD 150700 50469.16 54.92% 0.0252%
<471A> NSグループ 404100 331949.48 54.39% 0.0444%
<1356> TPXベア2 30675470 1743045.151 52.56% 0.0123%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
スポンサードリンク