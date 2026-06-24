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出来高変化率ランキング（14時台）～情報戦略、サンリオなどがランクイン

2026年6月24日 14:52

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記事提供元：フィスコ

*14:52JST 出来高変化率ランキング（14時台）～情報戦略、サンリオなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[6月24日　14:10　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜180A＞ GX超長米　　　　 445250 　5771.698　 322.79% -0.0013%
＜6977＞ 抵抗器　　　　　　　78000 　7036.22　 286.45% 0.1658%
＜8136＞ サンリオ　　　　　　140862800 　23883311.09　 181.25% -0.0074%
＜5582＞ グリッド　　　　　　175500 　70091.52　 176.04% 0.056%
＜1591＞ NFJPX400　　3772 　45360.218　 173.69% -0.0093%
＜8881＞ 日神GHD　　　　　335100 　70309.04　 136.07% -0.0047%
＜1658＞ iSコア新興　　　　28151 　50684.284　 121.51% -0.0079%
＜155A＞ 情報戦略　　　　　　213800 　55474.86　 120.74% -0.0513%
＜6197＞ ソラスト　　　　　　85400 　118457.7　 107.59% 0%
＜4651＞ サニックスHD　　　440600 　43431.3　 102.43% 0.0045%
＜1699＞ NF原油先　　　　　892780 　264970.272　 98.23% -0.0021%
＜3237＞ イントランス　　　　7050200 　340552.26　 96.77% -0.076%
＜5721＞ エスクリプトエ　　　8301500 　182647.78　 81.83% 0.3%
＜141A＞ トライアル　　　　　1366700 　1836673.16　 80.06% 0.0738%
＜2569＞ 上場NSQヘ　　　　46885 　79784.742　 78.69% -0.0073%
＜6597＞ HPCシステムス　　410400 　1015757.4　 74.02% 0.0503%
＜178A＞ GX革新優　　　　　95346 　69777.238　 72.87% -0.0062%
＜1366＞ iF225Wベ　　　23937815 　670593.414　 72.53% 0.0307%
＜4098＞ チタン工　　　　　　39300 　22559.78　 67.82% -0.0255%
＜8159＞ 立花エレテ　　　　　60000 　94586.24　 66.29% 0.0078%
<2568> 上場NSQ　　　　　31435 　117039.951　 64.96% -0.0237%
<1656> iSコア米債　　　　153090 　23863.624　 63.64% -0.0003%
<4431> スマレジ　　　　　　233200 　292489.06　 63.17% 0.04%
<1459> 楽天Dベア　　　　　29161708 　1549161.16　 61.37% 0.019%
<4434> サーバーワクス　　　58700 　56228.58　 60.67% 0.0057%
<6703> OKI　　　　　　　1010500 　1739600.1　 58.33% 0.0411%
<5074> テスHD　　　　　　6000200 　3771417　 55.25% -0.0804%
<2418> ツカダGHD　　　　150700 　50469.16　 54.92% 0.0252%
<471A> NSグループ　　　　404100 　331949.48　 54.39% 0.0444%
<1356> TPXベア2　　　　30675470 　1743045.151　 52.56% 0.0123%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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