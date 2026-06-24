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出来高変化率ランキング（13時台）～サンリオ、イントランスなどがランクイン
*13:57JST 出来高変化率ランキング（13時台）～サンリオ、イントランスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月24日 13:10 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜180A＞ GX超長米 445250 5771.698 322.79% -0.0013%
＜6977＞ 抵抗器 62100 7036.22 264.99% 0.1433%
＜1591＞ NFJPX400 3648 45360.218 169.58% -0.0071%
＜8136＞ サンリオ 125163600 23883311.09 166.92% -0.0047%
＜8881＞ 日神GHD 321100 70309.04 130.73% -0.0015%
＜5582＞ グリッド 111700 70091.52 119.78% 0.0872%
＜155A＞ 情報戦略 203400 55474.86 114.52% -0.0468%
＜1658＞ iSコア新興 26539 50684.284 114.35% -0.0053%
＜6197＞ ソラスト 85400 118457.7 107.59% 0%
＜1699＞ NF原油先 888790 264970.272 97.70% -0.0046%
＜3237＞ イントランス 6792200 340552.26 92.87% -0.0869%
＜2569＞ 上場NSQヘ 45801 79784.742 76.02% -0.0103%
＜2568＞ 上場NSQ 31370 117039.951 64.74% -0.0262%
＜6597＞ HPCシステムス 367000 1015757.4 61.89% 0.031%
＜1656＞ iSコア米債 149390 23863.624 60.95% 0%
＜178A＞ GX革新優 85173 69777.238 60.39% -0.0069%
＜4098＞ チタン工 35800 22559.78 57.82% -0.0314%
＜4434＞ サーバーワクス 56800 56228.58 57.09% 0.0062%
＜4431＞ スマレジ 216400 292489.06 55.00% 0.0467%
＜8159＞ 立花エレテ 51800 94586.24 50.62% 0.0047%
<2511> NF外債 165540 116103.989 50.05% -0.0012%
<1459> 楽天Dベア 26279307 1549161.16 50.02% 0.019%
<2513> NF外株 120586 201202.792 48.90% -0.0017%
<1356> TPXベア2 29465370 1743045.151 48.25% 0.0167%
<4263> サスメド 206400 105017.52 47.69% -0.0418%
<7082> ジモティー 725000 647707.98 46.33% -0.0028%
<5074> テスHD 5206200 3771417 41.58% -0.0696%
<471A> NSグループ 351800 331949.48 40.08% 0.0407%
<6703> OKI 838300 1739600.1 38.86% 0.0573%
<3480> J．S．B． 208800 2406846.8 38.82% 0.0011%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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