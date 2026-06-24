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出来高変化率ランキング（13時台）～サンリオ、イントランスなどがランクイン

2026年6月24日 13:57

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記事提供元：フィスコ

*13:57JST 出来高変化率ランキング（13時台）～サンリオ、イントランスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[6月24日　13:10　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜180A＞ GX超長米　　　　 　445250 　5771.698　 322.79% -0.0013%
＜6977＞ 抵抗器　　　　　　 　62100 　7036.22　 264.99% 0.1433%
＜1591＞ NFJPX400　 　3648 　45360.218　 169.58% -0.0071%
＜8136＞ サンリオ　　　　　 　125163600 　23883311.09　 166.92% -0.0047%
＜8881＞ 日神GHD　　　　 　321100 　70309.04　 130.73% -0.0015%
＜5582＞ グリッド　　　　　 　111700 　70091.52　 119.78% 0.0872%
＜155A＞ 情報戦略　　　　　 　203400 　55474.86　 114.52% -0.0468%
＜1658＞ iSコア新興　　　 　26539 　50684.284　 114.35% -0.0053%
＜6197＞ ソラスト　　　　　 　85400 　118457.7　 107.59% 0%
＜1699＞ NF原油先　　　　 　888790 　264970.272　 97.70% -0.0046%
＜3237＞ イントランス　　　 　6792200 　340552.26　 92.87% -0.0869%
＜2569＞ 上場NSQヘ　　　 　45801 　79784.742　 76.02% -0.0103%
＜2568＞ 上場NSQ　　　　 　31370 　117039.951　 64.74% -0.0262%
＜6597＞ HPCシステムス　 　367000 　1015757.4　 61.89% 0.031%
＜1656＞ iSコア米債　　　 　149390 　23863.624　 60.95% 0%
＜178A＞ GX革新優　　　　 　85173 　69777.238　 60.39% -0.0069%
＜4098＞ チタン工　　　　　 　35800 　22559.78　 57.82% -0.0314%
＜4434＞ サーバーワクス　　 　56800 　56228.58　 57.09% 0.0062%
＜4431＞ スマレジ　　　　　 　216400 　292489.06　 55.00% 0.0467%
＜8159＞ 立花エレテ　　　　 　51800 　94586.24　 50.62% 0.0047%
<2511> NF外債　　　　　 　165540 　116103.989　 50.05% -0.0012%
<1459> 楽天Dベア　　　　 　26279307 　1549161.16　 50.02% 0.019%
<2513> NF外株　　　　　 　120586 　201202.792　 48.90% -0.0017%
<1356> TPXベア2　　　 　29465370 　1743045.151　 48.25% 0.0167%
<4263> サスメド　　　　　 　206400 　105017.52　 47.69% -0.0418%
<7082> ジモティー　　　　 　725000 　647707.98　 46.33% -0.0028%
<5074> テスHD　　　　　 　5206200 　3771417　 41.58% -0.0696%
<471A> NSグループ　　　 　351800 　331949.48　 40.08% 0.0407%
<6703> OKI　　　　　　 　838300 　1739600.1　 38.86% 0.0573%
<3480> J．S．B．　　　 　208800 　2406846.8　 38.82% 0.0011%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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