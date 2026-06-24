*13:55JST ポールトゥウィンHD--- SynX、AI導入支援ビジネス拡大へ向けたパートナー連携を強化

ポールトゥウィンホールディングス＜3657＞は23日、連結子会社のSynXが、AI駆動型ソフトウェア事業承継プラットフォームを展開するマイクロニティ(本社：東京都渋谷区)とパートナーシップ契約を締結したと発表した。

SynXはクラウド、AI、IoTなどを活用したITソリューションを提供しており、業務設計からツール実装、運用定着までを一体的に支援することで、持続的に機能する業務プロセスの構築に取り組んでいる。一方、マイクロニティは、承継したソフトウェア事業にAIエージェントを実装することで、従来ヒトに依存していた業務の自律化を実現し、次世代の事業体への転換を推進している。

本契約締結により、SynXはマイクロニティが提供する業務改善プラットフォーム「mfloow」の提供および導入・定着支援を開始する。「mfloow」はAIを活用して業務の可視化から定着までを支援する業務改善プラットフォームで、業務フローの可視化・一元管理、テンプレート化による業務標準化、月次・年次業務の自動開始機能などを備える。SynXは導入企業に対し、現状業務の分析とプロセス設計、「mfloow」へのフロー実装、導入後の定着支援を一気通貫で提供し、タスクや担当者、運用ルール、マニュアル整備に加え、継続的な改善提案も行うことで、単なるツール導入にとどまらない業務改革を支援する。これにより、業務プロセスの可視化や標準化、業務負荷の最適化、自動化設計を進め、人に依存しない持続可能な業務基盤の構築を後押しする。《KT》