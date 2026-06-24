*12:15JST 東京為替：ドル・円は小動き、レンジ取引続く

24日午前の東京市場でドル・円は小動きとなり、161円51銭から161円63銭の狭いレンジ内でもみ合った。日米財務相会談で協調介入の思惑が市場に広がり、ドル買い・円売りは抑制された。ただ、米連邦準備制度理事会（FRB）の年内利上げ観測でドルは売りづらい。

ここまでの取引レンジは、ドル・円は161円51銭から161円63銭、ユ-ロ・円は183円58銭から183円92銭、ユ-ロ・ドルは1.1362ドルから1.1383ドル。

【要人発言】

・ベッセント米財務長官

「ウォーシュ氏は成長と物価安定に向けた最適な道筋を示すだろう」

「トランプ大統領も私も債券市場の力を理解する」

・日銀6月会合主な意見

「基調物価2％超え上振れるリスク、政策金利引き上げ緩和度合い調整が適切」

「今回の利上げ後も経済・物価が見通し通りに推移なら、利上げ進める方針維持すべき」

「物価上振れリスク踏まえれば今回政策金利を調整することが適当」

「日本の政策金利、米欧と異なり中立金利の推計レンジ下回っている」

「利上げはインフレ低下と生産・雇用の低下を誘発する可能性、現時点で見送るべき」

「実質金利極めて低い水準との表現、中立金利推計のばらつきなど踏まえ修正が適当」

「政策金利、可能な限り早く中立金利に近づけていく必要」

【経済指標】

・企業向けサービス価格指数(5月)：前年比+3.3％(前回+3.0％→+3.3％)《TY》