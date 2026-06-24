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出来高変化率ランキング（10時台）～抵抗器、日神GHDなどがランクイン

2026年6月24日 10:35

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記事提供元：フィスコ

*10:35JST 出来高変化率ランキング（10時台）～抵抗器、日神GHDなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[6月24日　10:14　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜180A＞ GX超長米　　　　 445230 　5771.698　 322.78% -0.0029%
＜6977＞ 抵抗器　　　　　　　54200 　7036.22　 251.17% 0.1091%
＜8881＞ 日神GHD　　　　　260400 　70309.04　 104.89% -0.0095%
＜8136＞ サンリオ　　　　　　72580500 　23883311.09　 101.48% -0.0359%
＜155A＞ 情報戦略　　　　　　131800 　55474.86　 63.34% -0.0825%
＜2569＞ 上場NSQヘ　　　　39036 　79784.742　 58.26% -0.0068%
＜2568＞ 上場NSQ　　　　　28201 　117039.951　 53.2% -0.0231%
＜3237＞ イントランス　　　　4412500 　340552.26　 49.42% 0.0543%
＜1591＞ NFJPX400　　1327 　45360.218　 49.33% -0.0033%
＜1356＞ TPXベア2　　　　26602630 　1743045.151　 37.72% 0.0079%
＜8159＞ 立花エレテ　　　　　38400 　94586.24　 21.06% 0.03%
＜8383＞ 鳥取銀　　　　　　　53700 　86510.48　 11.61% -0.0451%
＜3681＞ ブイキューブ　　　　2119100 　18710.6　 11.27% 0%
＜318A＞ VIX先ETF　　　1220600 　460278.335　 10.51% 0.0073%
＜1366＞ iF225Wベ　　　12347391 　670593.414　 5.49% 0.0307%
＜471A＞ NSグループ　　　　240300 　331949.48　 4.9% 0.0575%
＜2634＞ NFSP500ヘ　　24527 　67017.417　 2.71% -0.0003%
＜1430＞ ファーストコポ　　　14500 　17759.8　 -0.49% 0.0109%
＜7082＞ ジモティー　　　　　428900 　647707.98　 -1.57% -0.0077%
＜2870＞ iFナ100Dイ　　17763 　127886.609　 -2.68% 0.0109%
<1909> 日本ドライ　　　　　266200 　954852.2　 -2.69% -0.0013%
<4431> スマレジ　　　　　　115500 　292489.06　 -3.89% 0.0324%
<281A> インフォメティス　　447100 　346628.18　 -4.48% 0.1569%
<6597> HPCシステムス　　182800 　1015757.4　 -4.66% 0.0116%
<5216> 倉元　　　　　　　　2314900 　351835.66　 -4.82% 0.1233%
<1563> グロース・コア　　　11443 　32980.811　 -8.9% -0.0018%
<6088> シグマクシスH　　　497300 　302507.02　 -10.76% 0.0115%
<5729> 日精鉱　　　　　　　23800 　62230.66　 -11.07% -0.0033%
<354A> iF高配50　　　　26115 　89957.677　 -11.79% -0.0175%
<1569> TPX－1倍　　　　181390 　132730.499　 -12.73% 0.0052%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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