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出来高変化率ランキング（10時台）～抵抗器、日神GHDなどがランクイン
*10:35JST 出来高変化率ランキング（10時台）～抵抗器、日神GHDなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月24日 10:14 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜180A＞ GX超長米 445230 5771.698 322.78% -0.0029%
＜6977＞ 抵抗器 54200 7036.22 251.17% 0.1091%
＜8881＞ 日神GHD 260400 70309.04 104.89% -0.0095%
＜8136＞ サンリオ 72580500 23883311.09 101.48% -0.0359%
＜155A＞ 情報戦略 131800 55474.86 63.34% -0.0825%
＜2569＞ 上場NSQヘ 39036 79784.742 58.26% -0.0068%
＜2568＞ 上場NSQ 28201 117039.951 53.2% -0.0231%
＜3237＞ イントランス 4412500 340552.26 49.42% 0.0543%
＜1591＞ NFJPX400 1327 45360.218 49.33% -0.0033%
＜1356＞ TPXベア2 26602630 1743045.151 37.72% 0.0079%
＜8159＞ 立花エレテ 38400 94586.24 21.06% 0.03%
＜8383＞ 鳥取銀 53700 86510.48 11.61% -0.0451%
＜3681＞ ブイキューブ 2119100 18710.6 11.27% 0%
＜318A＞ VIX先ETF 1220600 460278.335 10.51% 0.0073%
＜1366＞ iF225Wベ 12347391 670593.414 5.49% 0.0307%
＜471A＞ NSグループ 240300 331949.48 4.9% 0.0575%
＜2634＞ NFSP500ヘ 24527 67017.417 2.71% -0.0003%
＜1430＞ ファーストコポ 14500 17759.8 -0.49% 0.0109%
＜7082＞ ジモティー 428900 647707.98 -1.57% -0.0077%
＜2870＞ iFナ100Dイ 17763 127886.609 -2.68% 0.0109%
<1909> 日本ドライ 266200 954852.2 -2.69% -0.0013%
<4431> スマレジ 115500 292489.06 -3.89% 0.0324%
<281A> インフォメティス 447100 346628.18 -4.48% 0.1569%
<6597> HPCシステムス 182800 1015757.4 -4.66% 0.0116%
<5216> 倉元 2314900 351835.66 -4.82% 0.1233%
<1563> グロース・コア 11443 32980.811 -8.9% -0.0018%
<6088> シグマクシスH 497300 302507.02 -10.76% 0.0115%
<5729> 日精鉱 23800 62230.66 -11.07% -0.0033%
<354A> iF高配50 26115 89957.677 -11.79% -0.0175%
<1569> TPX－1倍 181390 132730.499 -12.73% 0.0052%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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