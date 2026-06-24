*10:07JST フォーバル---一関商工会議所・Next IWATEと中小企業支援で連携

フォーバル＜8275＞は23日、一関商工会議所およびNext IWATEと、中小企業支援および地域経済の活性化を目的とした包括連携協定を締結し、2026年6月22日に合同調印式を開催したと発表した。

地方の中小企業は、人口減少や人手不足、デジタル化への対応の遅れなど複合的な経営課題に直面しており、地域全体で支援体制を強化する必要性が高まっている。特に岩手県一関市では、地域経済を支える中小企業の持続的な成長や産業基盤の強化が重要課題となっており、行政と民間が連携した実効性の高い支援が求められている。

こうした状況を踏まえ、一関市は産業振興施策を通じて地域企業支援の高度化を進めるとともに、一関商工会議所やNext IWATEと連携しながら地域密着型の支援体制を構築してきた。

今回の協定により、フォーバルが全国で培ってきた中小企業支援やDX推進のノウハウを活用し、関係機関との連携を強化することで、官民一体となった包括的な支援体制を整備する。《KT》