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出来高変化率ランキング（9時台）～NSグループ、倉元などがランクイン

2026年6月24日 09:58

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記事提供元：フィスコ

*09:58JST 出来高変化率ランキング（9時台）～NSグループ、倉元などがランクイン
NSグループ＜471A＞がランクイン（9時37分時点）。大幅高。前日取引終了後に、発
行済株式数の1.66％にあたる81万株、金額で15億円を上限とする自社株買いを実施
すると発表しており、買い手掛かり材料となっている。取得期間は26年7月1日から8
月31日まで。26年5月31日時点の保有自社株は346万9400株。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[6月24日　9:37　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜180A＞ GX超長米　　　　 445230 　5771.698　 322.78% -0.0029%
＜6977＞ 抵抗器　　　　　　　51500 　7036.22　 245.88% 0.1383%
＜6384＞ 昭和真空　　　　　　79800 　33278.56　 145% 0.0938%
＜6365＞ 電業社　　　　　　　6600 　10255.8　 113.6% -0.0018%
＜8881＞ 日神GHD　　　　　241200 　70309.04　 95.71% -0.0063%
＜5952＞ アマテイ　　　　　　40000 　2609.06　 84.14% 0.0056%
＜2568＞ 上場NSQ　　　　　27758 　117039.951　 51.52% -0.0213%
＜2569＞ 上場NSQヘ　　　　36494 　79784.742　 51.05% -0.0052%
＜3237＞ イントランス　　　　3851500 　340552.26　 36% 0.1086%
＜8136＞ サンリオ　　　　　　38084900 　23883311.09　 34.99% 0.0045%
＜155A＞ 情報戦略　　　　　　97400 　55474.86　 32.58% -0.0736%
＜1356＞ TPXベア2　　　　23903540 　1743045.151　 27.23% -0.0008%
＜2011＞ SM日高配　　　　　49140 　25038.202　 25.53% -0.0007%
＜5969＞ ロブテックス　　　　400 　334.28　 15.17% 0.006%
＜3681＞ ブイキューブ　　　　2095600 　18710.6　 10.47% 0%
＜8159＞ 立花エレテ　　　　　32900 　94586.24　 7.35% 0.0379%
＜318A＞ VIX先ETF　　　1142800 　460278.335　 4.13% 0.0039%
＜1366＞ iF225Wベ　　　11987605 　670593.414　 3.01% 0%
＜5997＞ 協立AT　　　　　　700 　1442.46　 -2.77% 0.0099%
<6257> 藤商事　　　　　　　14600 　14513.66　 -3.36% 0.004%
<281A> インフォメティス　　447100 　346628.18　 -4.48% 0.1569%
<6233> KLASS　　　　　6300 　2773.38　 -5.88% -0.0158%
<1909> 日本ドライ　　　　　249600 　954852.2　 -7.64% 0.0013%
＜471A＞ NSグループ　　　　203300 　331949.48　 -8.43% 0.0568%
<1430> ファーストコポ　　　12400 　17759.8　 -13.6% 0.0098%
<5216> 倉元　　　　　　　　2008300 　351835.66　 -15.39% 0.1623%
<7527> システムソフト　　　982000 　62436.32　 -17.39% 0.0444%
<6316> 丸山製　　　　　　　1800 　5615.46　 -17.9% 0%
<2870> iFナ100Dイ　　14405 　127886.609　 -18.04% 0.0068%
<5729> 日精鉱　　　　　　　21400 　62230.66　 -18.58% 0.0149%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》

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