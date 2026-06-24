*09:58JST 出来高変化率ランキング（9時台）～NSグループ、倉元などがランクイン

NSグループ＜471A＞がランクイン（9時37分時点）。大幅高。前日取引終了後に、発

行済株式数の1.66％にあたる81万株、金額で15億円を上限とする自社株買いを実施

すると発表しており、買い手掛かり材料となっている。取得期間は26年7月1日から8

月31日まで。26年5月31日時点の保有自社株は346万9400株。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [6月24日 9:37 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜180A＞ GX超長米 445230 5771.698 322.78% -0.0029%

＜6977＞ 抵抗器 51500 7036.22 245.88% 0.1383%

＜6384＞ 昭和真空 79800 33278.56 145% 0.0938%

＜6365＞ 電業社 6600 10255.8 113.6% -0.0018%

＜8881＞ 日神GHD 241200 70309.04 95.71% -0.0063%

＜5952＞ アマテイ 40000 2609.06 84.14% 0.0056%

＜2568＞ 上場NSQ 27758 117039.951 51.52% -0.0213%

＜2569＞ 上場NSQヘ 36494 79784.742 51.05% -0.0052%

＜3237＞ イントランス 3851500 340552.26 36% 0.1086%

＜8136＞ サンリオ 38084900 23883311.09 34.99% 0.0045%

＜155A＞ 情報戦略 97400 55474.86 32.58% -0.0736%

＜1356＞ TPXベア2 23903540 1743045.151 27.23% -0.0008%

＜2011＞ SM日高配 49140 25038.202 25.53% -0.0007%

＜5969＞ ロブテックス 400 334.28 15.17% 0.006%

＜3681＞ ブイキューブ 2095600 18710.6 10.47% 0%

＜8159＞ 立花エレテ 32900 94586.24 7.35% 0.0379%

＜318A＞ VIX先ETF 1142800 460278.335 4.13% 0.0039%

＜1366＞ iF225Wベ 11987605 670593.414 3.01% 0%

＜5997＞ 協立AT 700 1442.46 -2.77% 0.0099%

<6257> 藤商事 14600 14513.66 -3.36% 0.004%

<281A> インフォメティス 447100 346628.18 -4.48% 0.1569%

<6233> KLASS 6300 2773.38 -5.88% -0.0158%

<1909> 日本ドライ 249600 954852.2 -7.64% 0.0013%

＜471A＞ NSグループ 203300 331949.48 -8.43% 0.0568%

<1430> ファーストコポ 12400 17759.8 -13.6% 0.0098%

<5216> 倉元 2008300 351835.66 -15.39% 0.1623%

<7527> システムソフト 982000 62436.32 -17.39% 0.0444%

<6316> 丸山製 1800 5615.46 -17.9% 0%

<2870> iFナ100Dイ 14405 127886.609 -18.04% 0.0068%

<5729> 日精鉱 21400 62230.66 -18.58% 0.0149%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》