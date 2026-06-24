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「株式」ADR日本株ランキング～全般売り優勢、シカゴは大阪日中比3955円安の69165円
*09:51JST 「株式」ADR日本株ランキング～全般売り優勢、シカゴは大阪日中比3955円安の69165円
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル161.53円換算）で、三井住友トラHD＜8306＞、TDK＜6758＞、ファナック＜6902＞などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比3955円安の69165円。
米国株式市場は下落。ダウ平均は45.87ドル安の51666.84ドル、ナスダックは579.56ポイント安の25587.04で取引を終了した。韓国の半導体メーカー、SKハイニックスの人工知能（AI）用メモリーチップの生産の伸びが鈍化したとの報道で、世界的な同セクター売りが加速し、寄り付き後、下落。ダウは良好な経済指標や原油安が支援し一時プラス圏を回復したが、上昇を維持できなかった。ナスダックはハイテクが重しとなり終日売られ、終盤にかけ下げ幅を拡大し、終了。
23日のニューヨーク外為市場でドル・円は161円45銭から161円62銭まで上昇し、161円59銭で引けた。米6月製造業PMI速報値が予想を上回りドル買いが優勢となったが、原油安で長期金利が低下し伸び悩んだ。また、当局の円安是正介入警戒感に円売りも限定的となった。ユーロ・ドルは1.1400ドルから1.1376ドルまで下落し、1.1380ドルで引けた。
NY原油先物8月限は続落（NYMEX原油8月限終値：73.26 ↓0.60）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物8月限は、前営業日比－0.60ドル（－0.81％）の73.26ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（23日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
2801 (KIKOY) キッコーマン 21.60 1745 165.5 1
0.48
9104 (MSLOY) 川崎汽船 16.80 2714 178
7.02
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4978 273
5.80
9433 (KDDIY) 関西電力 7.40 2391 106
4.64
「ADR下落率上位5銘柄」（23日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
6594 (NJDCY) 日本電産 3.90 2520 -269 -
9.65
8802 (MITEY) 住友不動産 10.00 3231 -263 -
7.53
6723 (RNECY) ルネサス 14.21 4591 -163 -
3.43
6857 (ATEYY) シスメックス 8.40 1357 -44.5 -
3.18
■そのたADR（23日）
7203 (TM.N) アイシン精機 13.98 0.00 2258 4
2
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.44 -0.23 6009 -4
4
8035 (TOELY) 住友商事 39.35 -0.96 6356 -2
4
6758 (SONY.N) TDK 24.01 -1.40 3878 -6
5
9432 (NTTYY) KDDI 16.30 0.01 2633 -3
1
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.79 -0.07 901 -1
4
6501 (HTHIY) 日立製作所 29.38 -0.82 4746 -
4
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 20.35 -1.88 6574 6
1
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -6.82 4978 27
3
4063 (SHECY) 信越化学工業 22.43 -0.34 7246 -5
5
8001 (ITOCY) 丸紅 293.34 -11.28 4738 -5
5
8316 (SMFG.N) みずほFG 9.68 -0.47 7818 -
2
8031 (MITSY) 東京エレク 227.80 -19.11 73593 63
3
6098 (RCRUY) リクルートHD 14.00 0.00 11307 19
2
4568 (DSNKY) 第一三共 15.63 -0.13 2525
5
9433 (KDDIY) 関西電力 7.40 0.19 2391 10
6
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 11.20 -0.23 904 -926.
5
8766 (TKOMY) 三井不動産 26.70 -0.80 1438 -1
0
7267 (HMC.N) スズキ 46.31 -1.26 1870 -1
3
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.34 -0.10 5925
1
6902 (DNZOY) ファナック 22.80 -1.88 7366 -9
3
4519 (CHGCY) 中外製薬 22.96 -0.30 7417 -1
7
4661 (OLCLY) オリエンランド 14.55 0.20 2350 -1
3
8411 (MFG.N) オリックス 39.20 -1.16 6332 -
2
6367 (DKILY) ダイキン工業 14.67 -0.14 23696 6
6
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 15.84 0.37 5117 10
6
7741 (HOCPY) キヤノン 26.11 -0.53 4218 -
4
6503 (MIELY) 三菱電機 75.50 -2.14 6098 -
6
6981 (MRAAY) 日東電工 19.61 -0.11 3168 -3
6
7751 (CAJPY) 任天堂 10.67 -0.07 6894 -2
3
6273 (SMCAY) SMC 21.93 -1.17 70847 -48
3
7182 (JPPTY) 日産自動車 3.81 -0.19 308 2.
9
6146 (DSCSY) ディスコ 50.50 -4.90 81573 -129
7
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 11.54 -0.01 1864 -4.
5
8053 (SSUMY) 三菱商事 28.08 -0.46 4536 -5
5
6702 (FJTSY) 富士通 19.60 -0.05 3166
4
5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.42 -0.18 3366 -2
8
6178 (JPPHY) 日本郵政 13.84 -0.01 2236 2
1
8002 (MARUY) 三井物産 570.00 -17.75 4604 -6
8
6723 (RNECY) ルネサス 14.21 -1.55 4591 -16
3
6954 (FANUY) 京セラ 22.08 -0.60 3567 -2
6
8725 (MSADY) 第一生命HD 22.20 -0.77 1793 -1
9
8801 (MTSFY) 三菱地所 23.69 -1.01 3827 -3
2
6301 (KMTUY) 小松製作所 40.62 -0.37 6561 2
2
4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.20 -0.20 3295 -2
5
6594 (NJDCY) 日本電産 3.90 0.35 2520 -26
9
6857 (ATEYY) シスメックス 8.40 -0.13 1357 -44.
5
4543 (TRUMY) テルモ 13.50 -0.39 2181 -1
3
8591 (IX.N) 大和証券G本社 10.25 -0.05 1656 61.
5
（時価総額上位50位、1ドル161.53円換
算）《AN》
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