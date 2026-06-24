*09:50JST ダイナミックマッププラットフォーム---「ITS America Conference & Expo 2026」に出展

ダイナミックマッププラットフォーム＜336A＞は23日、北米拠点のDynamic Map Platform North Americaを通じて、米国ミシガン州デトロイトで開催された「ITS America Conference & Expo 2026」に出展したと発表した。

同イベントは交通分野における官公庁・産業界・研究機関が集結し、高度道路交通システムの社会実装に向けた最新技術や動向を共有する北米最大級の国際会議であり、2026年は3,000名超の来場者、170社以上の出展企業、100以上のセッションが実施された。

出展目的は、米国および各州の交通当局との関係構築やニーズ把握、ならびに高精度3次元データの認知向上である。ブースではモビリティ分野に加え、橋梁・トンネルなどインフラ管理への活用事例として、北米交通当局向けの橋梁・トンネル管理ソリューションを紹介した。またモビリティ分野では、自動運転における複雑交差点やトンネル、急カーブなどへの対応、道路オブジェクトや車線情報を含むデータ構造、V2X信号連携、シミュレーション活用などを説明した。

会場には州政府・交通当局、OEM、ティア1サプライヤー、通信事業者、大学・研究機関などが来場し、特に交通当局とは橋梁・トンネルのクリアランス情報整備ニーズや導入検討について意見交換を実施した。今後も高精度3次元データの活用拡大を通じ、交通・インフラ領域の高度化に取り組む。《KT》