*09:02JST サンリオ、FFRI◆今日のフィスコ注目銘柄◆

サンリオ＜8136＞

2026年3月期の連結業績は、売上高が前期比33.9％増の1940億8800万円、営業利益は同50.3％増の778億5900万円だった。物販事業・ライセンス事業において、物販事業は、2025年11月以降はインバウンド客数が減少したものの国内客が大幅に増加し売上高を押し上げた。新規オープンした東京キャラクターストリート店、原宿店は、店舗限定商品が人気を博すなど注目を集めた。2027年3月期の連結業績は、売上高が前期比18.4％増の2298億円、営業利益は同15％増の895億円を計画。コンセンサス（870億円程度）を上回る。



FFRI＜3692＞

調整トレンドを継続しているが、10日に付けた4550円をボトムにリバウンドをみせており、上値抵抗線として意識されている25日線を捉えてきた。同線を上抜けてくるようだと、6200円辺りで推移している75日線が射程に入ってきそうだ。パラボリックは直近のリバウンドでSAR値をタッチして陽転シグナルを発生させている。《CS》