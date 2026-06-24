インフォマート、苫小牧市と会計業務DXで連携協定

■「BtoBプラットフォーム 請求書」を活用、15社程度が参加

インフォマート<2492>(東証プライム)は6月23日、北海道苫小牧市と会計業務のDX推進に向けた連携及び協力に関する協定を締結した。7月1日から9月30日までの3カ月間、同社の「BtoBプラットフォーム 請求書」の支払通知書機能を活用し、振込通知サービスの有用性を検証する実証実験を行う。

苫小牧市では、事業者への支払いに伴う振込通知など会計業務でアナログ運用が続き、事務負担の軽減やペーパーレス化が課題となっていた。実証実験には15社程度の事業者が参加し、振込通知業務の効率化や地域社会の生産性・利便性向上への効果を検証する。状況に応じ、期間延長や参加事業者数の拡大も視野に入れる。

実験で十分な有用性が確認できた場合、本運用の開始や対象事業者の拡大に向けた協議へ移行する。同社の主力サービス「BtoBプラットフォーム」は125万社以上が利用し、プラットフォーム内の総流通金額は年間71兆円以上。自治体と地域事業者双方の会計業務DX推進を図る。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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