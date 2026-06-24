マーチャント・バンカーズ、TIGEREYEを持分法適用関連会社化へ、自己株式処分で取得

■譲渡株主への現金支払いから現物出資方式へ変更、7月9日に処分予定

マーチャント・バンカーズ<3121>(東証スタンダード)は6月23日、第三者割当による自己株式の処分を通じ、株式会社TIGEREYEの株式を取得して持分法適用関連会社化するスキームの変更を発表した。同社は6月1日にTIGEREYE株式945株(議決権割合21.0%)を2026年7月予定で取得すると開示していたが、譲渡株主への現金支払いではなく、現物出資を受けて自己株式を対価に充てる方式へ変更する。

処分期日は7月9日、処分株式数は1,476,200株、処分価額は1株224円、処分総額は330,668,800円。取得対象のTIGEREYE株式945株の価値は330,750千円で、同社は1株当たり350,000円が妥当と判断した。第三者算定機関は1株当たり315,060円～385,074円の範囲を算定している。

TIGEREYEは視覚・音声・言語を融合した高精度なAI制御技術を軸に、画像解析やLLM、顔認証システム、対話型アバターなどを展開する企業である。マーチャント・バンカーズはAI分野の成長戦略パートナーと位置付ける。2026年10月期業績への影響は軽微とし、重要な影響が想定される場合は速やかに公表するとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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