巴工業、インド子会社に約6800万円増資、化学工業製品販売の営業拠点を整備

■グルガオンに支店設置、機械製造販売と化学工業製品販売の両事業で成長狙う

巴工業<6309>(東証プライム)は6月23日、インドの連結子会社TOMOEKOGYO ENGINEERING INDIA PRIVATE LIMITEDに対し、増資を行うことを発表した。払込金額は4000万INR(約6800万円)で、払込日は2026年10月中を予定する。

同社は2024年9月、インドのチェンナイに駐在員事務所を開設し、化学工業製品販売事業の市場調査とマーケティング活動を進めてきた。2025年8月に同事務所をグルガオンへ移転しており、今回、2025年11月に設立したプネ市の現地法人の支店をグルガオンに設け、同事業の営業・販売拠点として体制を整える。

増資後の資本金は7200万INR(約1億2240万円)となり、同子会社は巴工業の特定子会社に該当する。同件は2025年12月公表の中期経営計画に掲げる海外事業拡大と成長投資の一環で、機械製造販売事業と化学工業製品販売事業の双方でインド市場での業績拡大を図る。2026年10月期連結業績への影響は軽微としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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