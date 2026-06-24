*08:04JST 米国株式市場は下落、AIバブル懸念が再浮上

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（23日）

JUN23

Ｏ 73300（ドル建て）

Ｈ 73305

Ｌ 68525

Ｃ 69250 大証比-3870（イブニング比+100）

Vol 7909



JUN23

Ｏ 73150（円建て）

Ｈ 73240

Ｌ 68410

Ｃ 69165 大証比-3955（イブニング比+15）

Vol 48984

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（23日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル161.53円換算）で、三井住友トラHD＜8306＞、TDK

＜6758＞、ファナック＜6902＞などが下落し、全般売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 13.98 0.00 2258 4

2

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.44 -0.23 6009 -4

4

8035 (TOELY) 住友商事 39.35 -0.96 6356 -2

4

6758 (SONY.N) TDK 24.01 -1.40 3878 -6

5

9432 (NTTYY) KDDI 16.30 0.01 2633 -3

1

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.79 -0.07 901 -1

4

6501 (HTHIY) 日立製作所 29.38 -0.82 4746 -

4

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 20.35 -1.88 6574 6

1

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -6.82 4978 27

3

4063 (SHECY) 信越化学工業 22.43 -0.34 7246 -5

5

8001 (ITOCY) 丸紅 293.34 -11.28 4738 -5

5

8316 (SMFG.N) みずほFG 9.68 -0.47 7818 -

2

8031 (MITSY) 東京エレク 227.80 -19.11 73593 63

3

6098 (RCRUY) リクルートHD 14.00 0.00 11307 19

2

4568 (DSNKY) 第一三共 15.63 -0.13 2525

5

9433 (KDDIY) 関西電力 7.40 0.19 2391 10

6

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 11.20 -0.23 904 -926.

5

8766 (TKOMY) 三井不動産 26.70 -0.80 1438 -1

0

7267 (HMC.N) スズキ 46.31 -1.26 1870 -1

3

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.34 -0.10 5925

1

6902 (DNZOY) ファナック 22.80 -1.88 7366 -9

3

4519 (CHGCY) 中外製薬 22.96 -0.30 7417 -1

7

4661 (OLCLY) オリエンランド 14.55 0.20 2350 -1

3

8411 (MFG.N) オリックス 39.20 -1.16 6332 -

2

6367 (DKILY) ダイキン工業 14.67 -0.14 23696 6

6

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 15.84 0.37 5117 10

6

7741 (HOCPY) キヤノン 26.11 -0.53 4218 -

4

6503 (MIELY) 三菱電機 75.50 -2.14 6098 -

6

6981 (MRAAY) 日東電工 19.61 -0.11 3168 -3

6

7751 (CAJPY) 任天堂 10.67 -0.07 6894 -2

3

6273 (SMCAY) SMC 21.93 -1.17 70847 -48

3

7182 (JPPTY) 日産自動車 3.81 -0.19 308 2.

9

6146 (DSCSY) ディスコ 50.50 -4.90 81573 -129

7

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 11.54 -0.01 1864 -4.

5

8053 (SSUMY) 三菱商事 28.08 -0.46 4536 -5

5

6702 (FJTSY) 富士通 19.60 -0.05 3166

4

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.42 -0.18 3366 -2

8

6178 (JPPHY) 日本郵政 13.84 -0.01 2236 2

1

8002 (MARUY) 三井物産 570.00 -17.75 4604 -6

8

6723 (RNECY) ルネサス 14.21 -1.55 4591 -16

3

6954 (FANUY) 京セラ 22.08 -0.60 3567 -2

6

8725 (MSADY) 第一生命HD 22.20 -0.77 1793 -1

9

8801 (MTSFY) 三菱地所 23.69 -1.01 3827 -3

2

6301 (KMTUY) 小松製作所 40.62 -0.37 6561 2

2

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.20 -0.20 3295 -2

5

6594 (NJDCY) 日本電産 3.90 0.35 2520 -26

9

6857 (ATEYY) シスメックス 8.40 -0.13 1357 -44.

5

4543 (TRUMY) テルモ 13.50 -0.39 2181 -1

3

8591 (IX.N) 大和証券G本社 10.25 -0.05 1656 61.

5

（時価総額上位50位、1ドル161.53円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（23日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

2801 (KIKOY) キッコーマン 21.60 1745 165.5 1

0.48

9104 (MSLOY) 川崎汽船 16.80 2714 178

7.02

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4978 273

5.80

9433 (KDDIY) 関西電力 7.40 2391 106

4.64

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（23日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6594 (NJDCY) 日本電産 3.90 2520 -269 -

9.65

8802 (MITEY) 住友不動産 10.00 3231 -263 -

7.53

6723 (RNECY) ルネサス 14.21 4591 -163 -

3.43

6857 (ATEYY) シスメックス 8.40 1357 -44.5 -

3.18



「米国株式市場概況」（23日）

ＮＹＤＯＷ

終値：51666.84 前日比：-45.87

始値：51735.64 高値：51872.56 安値：51301.77

年初来高値：51999.67 年初来安値：45166.64

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：25587.04 前日比：-579.56

始値：25549.76 高値：25882.57 安値：25513.26

年初来高値：27093.90 年初来安値：20794.64

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：7365.46 前日比：-107.33

始値：7366.51 高値：7424.17 安値：7347.60

年初来高値：7609.78 年初来安値：6343.72

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.946％ 米10年国債 4.498％

米国株式市場は下落。ダウ平均は45.87ドル安の51666.84ドル、ナスダックは579.56

ポイント安の25587.04で取引を終了した。

韓国の半導体メーカー、SKハイニックスの人工知能（AI）用メモリーチップの生産

の伸びが鈍化したとの報道で、世界的な同セクター売りが加速し、寄り付き後、下

落。ダウは良好な経済指標や原油安が支援し一時プラス圏を回復したが、上昇を維

持できなかった。ナスダックはハイテクが重しとなり終日売られ、終盤にかけ下げ

幅を拡大し、終了。セクター別では家庭・パーソナル用品が上昇した一方、半導

体・同製造装置が下落した。

ITサービスのインターナショナル・ビジネス・マシーンズ（IBM）`は量子コンピュ

ーティングの本格展開に向け準備してるとの報道やアナリストの目標株価引き上げ

で、上昇。企業向け情報技術管理ソフトウエアメーカーのサービスナウ（NOW）やデ

ィスカウント小売のターゲット（TGT）はアナリストの投資判断引き上げでそれぞれ

上昇した。

レンタカー会社のエイビス・バジェット・グループ（CAR）は大株主のペントウォー

ター・キャピタルと和解に達し和解金受け取りを好感し、上昇。スポーツ用品メー

カーのナイキ（NKE）はアナリストが目先の見通し悪化を指摘し、投資判断を引下げ

たため、売られた。映画館を運営するAMCエンターテインメント・ホールディングス

（AMC）は株の売却で資金調達する計画が嫌気され、下落。

運送会社のフェデックス（FDX）は取引終了後に第4四半期決算を発表。調整後の1株

当たり利益が予想を上回ったが、コストの上昇が指摘され、時間外取引で売られて

いる。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》