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前日に動いた銘柄 part2キオクシアHD、UACJ、サクシードなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2キオクシアHD、UACJ、サクシードなど
銘柄名<コード>23日終値⇒前日比
UACJ＜5741＞ 2612 -283
アルミ市況など非鉄相場の上値も重く。
GMOインターネット＜4784＞ 460 -35
GMOインターネットグループの株価下落で戻り売り。
味の素＜2802＞ 5652 -508
直近の上昇ピッチの速さに過熱感も。
キオクシアHD＜285A＞ 92290 -16410
AI関連株総じて伸び悩みの流れに押される。
ナブテスコ＜6268＞ 5152 -555
22日はフィジカルAI関連株高の流れに乗ったが。
村田製作所＜6981＞ 11005 -1245
AI関連株下落の中で利食い売り優勢。
JX金属＜5016＞ 4733 -602
連日強い動き目立ったがAI関連株軟化で。
川崎重工業＜7012＞ 3081 -162
ロボット関連株下落の影響も。
サツドラホールディングス＜3544＞ 1113 +150
MBOに伴うTOB価格1220円にサヤ寄せ続く。
トライアイズ＜4840＞ 694 +100
コーピーとフィジカルAI分野での業務提携開始。
ツインバード＜6897＞ 551 +80
ジャパネットHDがTOB実施方針を引き続き材料視。
津田駒＜6217＞ 1125 -288
22日はフィジカルAI関連一斉高で買われたが。
ヒーハイスト＜6433＞ 1235 -206
フィジカルAI関連として22日急伸の反動。
JMACS＜5817＞ 1078 -183
大手電線株の一角が大幅安で。
倉元製作所＜5216＞ 154 -23
ペロブスカイト太陽電池の投資枠組み協定書締結で22日は急伸も。
ヌーラボ＜5033＞ 882 +72
中期経営計画を発表。
29年3月期営業利益18億円目標（26年3月期3.54億円）。
Pアンチエイジ＜4934＞ 584 -10
一部商品の価格改定を実施。上値は限定的。
テラドローン＜278A＞ 7990 -1430
22日ストップ高の反動安。
サクシード＜9256＞ 3740 +700
22日まで3日連続ストップ高の買い人気継続。
Kudan＜4425＞ 1980 -215
75日線に上値を阻まれる形に。
パワーエックス<485A> 2134 -66
22日ストップ高の買い人気が継続し買い先行するが失速。
エネチェンジ<4169> 165 -25
自社株買い発表で22日買われた反動安。
レントラックス<6045> 1434 -36
5月の売上高が前年同月比10.6倍。上値は限定的。
アーキテクツSJ<6085> 306 -59
25日線や75日線が上値抵抗線として作用。
デジタリフト<9244> 1161 +43
株主優待制度の拡充発表し22日人気化。23日も買い優勢。《CS》
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