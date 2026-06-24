*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2キオクシアHD、UACJ、サクシードなど

銘柄名<コード>23日終値⇒前日比

UACJ＜5741＞ 2612 -283

アルミ市況など非鉄相場の上値も重く。

GMOインターネット＜4784＞ 460 -35

GMOインターネットグループの株価下落で戻り売り。

味の素＜2802＞ 5652 -508

直近の上昇ピッチの速さに過熱感も。

キオクシアHD＜285A＞ 92290 -16410

AI関連株総じて伸び悩みの流れに押される。

ナブテスコ＜6268＞ 5152 -555

22日はフィジカルAI関連株高の流れに乗ったが。

村田製作所＜6981＞ 11005 -1245

AI関連株下落の中で利食い売り優勢。

JX金属＜5016＞ 4733 -602

連日強い動き目立ったがAI関連株軟化で。

川崎重工業＜7012＞ 3081 -162

ロボット関連株下落の影響も。

サツドラホールディングス＜3544＞ 1113 +150

MBOに伴うTOB価格1220円にサヤ寄せ続く。

トライアイズ＜4840＞ 694 +100

コーピーとフィジカルAI分野での業務提携開始。

ツインバード＜6897＞ 551 +80

ジャパネットHDがTOB実施方針を引き続き材料視。

津田駒＜6217＞ 1125 -288

22日はフィジカルAI関連一斉高で買われたが。

ヒーハイスト＜6433＞ 1235 -206

フィジカルAI関連として22日急伸の反動。

JMACS＜5817＞ 1078 -183

大手電線株の一角が大幅安で。

倉元製作所＜5216＞ 154 -23

ペロブスカイト太陽電池の投資枠組み協定書締結で22日は急伸も。

ヌーラボ＜5033＞ 882 +72

中期経営計画を発表。

29年3月期営業利益18億円目標（26年3月期3.54億円）。

Pアンチエイジ＜4934＞ 584 -10

一部商品の価格改定を実施。上値は限定的。

テラドローン＜278A＞ 7990 -1430

22日ストップ高の反動安。

サクシード＜9256＞ 3740 +700

22日まで3日連続ストップ高の買い人気継続。

Kudan＜4425＞ 1980 -215

75日線に上値を阻まれる形に。

パワーエックス<485A> 2134 -66

22日ストップ高の買い人気が継続し買い先行するが失速。

エネチェンジ<4169> 165 -25

自社株買い発表で22日買われた反動安。

レントラックス<6045> 1434 -36

5月の売上高が前年同月比10.6倍。上値は限定的。

アーキテクツSJ<6085> 306 -59

25日線や75日線が上値抵抗線として作用。

デジタリフト<9244> 1161 +43

株主優待制度の拡充発表し22日人気化。23日も買い優勢。《CS》