*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1三井金属、メイコー、Orchestra Holdingsなど

銘柄名<コード>23日終値⇒前日比

マイネット＜3928＞ 230 -2

ゲームソフト開発のZero Gamingと資本業務提携。人気化するが買い続かず。

栄研化＜4549＞ 2548 -118

ダルトンの取締役選任案を否決と報道。

弁護士コム＜6027＞ 2087 -109

AIエージェント「Legal Brain（リーガルブレイン）エージェント」をアップグレード。25年度司法試験予備試験の論文式試験で500点満点中375点を獲得。上昇して始まるが失速。

エイチエムコム＜265A＞ 588 -31

対話型AIエージェント「Terry2」による次世代問い合わせ業務自動化PoC（概念実証）開始で22日買われる。23日は売り優勢。

GVATECH＜298A＞ 331 +19

法律関連出版の第一法規・文書業務支援AIサービスのFRAIMと業務提携。

シンカ＜149A＞ 1000 +150

引き続きフィックスターズ＜3687＞との資本提携が手掛かり。

Orchestra Holdings＜6533＞ 1252 +217

大幅増配と株主優待の実施を発表で。

フジクラ＜5803＞ 6487 +326

上方修正きっかけとした上値追いが続く。

エア・ウォーター＜4088＞ 2660 +165

オアシスの大量保有を材料視。

アンリツ＜6754＞ 4480 +158

メリルリンチ日本証券では投資判断2段階格上げ。

岩谷産業＜8088＞ 1919.5 +81

新コスモス電機と米国に新会社を設立。

フィックスターズ＜3687＞ 2701 -134

トランプ大統領が量子コンピューター開発推進に向けた大統領令に署名。

明治HD＜2269＞ 3704 +126

SMBC日興証券では投資判断を格上げ。

テラスカイ＜3915＞ 2520 -49

量子コンピューター関連の一角として物色。

古河電気工業＜5801＞ 49000 -9000

23日はAI関連に幅広く利食い売りが優勢。

日本電波工業＜6779＞ 4115 -400

高値更新しきれず手仕舞い売りが優勢。

スカパーJSAT＜9412＞ 2863 -372

スペースXの株価下落を材料視。

ソフトバンクグループ＜9984＞ 6513 -731

AI関連軟調地合いの中でアーム株安も重し。

三井金属＜5706＞ 46250 -6680

他のAI関連株同様に高寄り後は伸び悩み。

アステリア＜3853＞ 1165 -144

スペースX株の急落が重しとなる。

ネットプロHD<7383> 345 -35

22日は野村證券の買い推奨で大幅高も。

GMOインターネットグループ<9449> 3242 -300

高水準の自社株買い発表で22日は大幅高。

メイコー<6787> 32550 -4500

40000円一時回復以降は戻り達成感も。

TOWA<6315> 3155 -385

半導体関連株も総じてさえない動きに。

ハーモニック・ドライブ・システムズ<6324> 7700 -1010

22日はフィジカルAI関連として強い動きにも。《CS》