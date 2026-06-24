サイボウズ、5月連結売上高は14.6%増、クラウド関連も2ケタ増維持

■業務改善サービスを展開、1～5月累計のクラウド関連売上高は16.3%増

サイボウズ<4776>(東証プライム)は6月23日、2026年5月度の月次連結売上高およびクラウド関連事業売上高を発表した。同社は「kintone」などのグループウェアや業務改善サービスを展開するソフトウエア企業。5月の月次連結売上高は34億9800万円となり、前年同期比14.6%増と2ケタ増を維持した。

主力のクラウド関連事業売上高は、5月単月で32億4200万円、前年同期比14.6%増となった。1～5月累計の連結売上高は172億5400万円、前年同期比16.5%増、クラウド関連事業売上高は158億4000万円、同16.3%増で推移した。

2026年12月期の連結業績予想は、売上高421億6800万円、営業利益105億1400万円、経常利益107億3200万円、親会社株主に帰属する当期純利益74億4500万円を見込む。公表数値は速報値であり、開示後に修正される場合がある。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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