日本空港ビルデング、羽田国内線旅客取扱施設利用料を引き上げ、27年3月期予想に織り込み済み

■大人料金は2026年9月に580円、2027年5月に590円へ

日本空港ビルデング<9706>(東証プライム)は6月23日、東京国際空港(羽田空港)国内線旅客ターミナルビルで収受する旅客取扱施設利用料について、上限変更の認可を国土交通大臣から受け、料金の届け出を行ったと発表した。空港旅客施設運営を主力とする同社にとって、施設投資と収益基盤に関わる開示となる。

大人料金は現行450円から、2026年9月1日搭乗分以降580円、2027年5月1日搭乗分以降590円に引き上げる。子ども料金は220円から290円となる。第1ターミナル北サテライトの供用開始、第2ターミナル北サテライト延伸部の供用開始、設備更新、耐震機能向上、人件費・物価上昇などを背景に、国内線旅客が利用する各種施設整備の費用に充てる。

同社は、今回の料金改定による影響を5月8日公表の2027年3月期連結業績予想に織り込み済みとしている。航空需要回復局面で、旅客数増加と施設利用料改定が収益を下支えする可能性がある一方、開示上は新たな業績修正ではない点に留意したい。今後は旅客数動向と施設投資の進捗が焦点となる。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・〖株式市場特集〗銀行株に金利上昇メリット、メガバンク３行の資金利益上振れに期待（2026/6/15）

・〖マーケットセンサー〗６月末株式分割銘柄は「セット材料」で選別へ（2026/6/13）

・〖株式市場特集〗６月末株式分割２９銘柄に権利取り妙味、増配・上方修正・自己株買いのセット銘柄を選別（2026/6/8）

・サッカー特需の本命を探る、放映・用品・クラブ株に広がる物色候補（2026/6/6）

