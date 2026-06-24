千葉興業銀行、第2回第七種優先株式を取得、共同持株会社設立へ資本政策を前進

■取得上限4723株、総額23億7768万円、2026年8月17日に取得予定

千葉興業銀行<8337>(東証プライム)は6月23日、第2回第七種優先株式の自己株式取得に係る事項を決定したと発表した。同行は千葉銀行<8331>(東証プライム)との共同株式移転により、2027年4月1日に両行の完全親会社となる「ちばフィナンシャルグループ」を設立する方針を示している。

取得対象は第2回第七種優先株式で、取得株式数は4723株を上限とする。これは自己株式を除く発行済第2回第七種優先株式の全部に当たる。1株当たり取得価額は50万3427.40円、取得価額総額は23億7768万7610円を上限とし、取得日は2026年8月17日。全第2回第七種優先株主に通知または公告して行う合意による有償取得である。

同行は、発行済優先株式を2026年7月1日から2027年1月31日までに取得する方針を公表済みで、株主数の多い第2回第七種優先株式を先行して取得することが資本政策の推進に適切と判断した。共同持株会社設立後の資本支援のあり方も検討し、必要と想定する8%以上の資本水準確保を目指す。今後は共同持株会社設立に向けた認可手続きと資本水準が注目点となる。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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