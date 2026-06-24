coly、ディズニー新作ゲームの事前登録開始、27年1月期第3四半期配信を予定

■「STARLIGHT STARS」公式サイト公開、業績影響は精査中

coly<4175>(東証グロース)は6月23日、ウォルト・ディズニー・ジャパンのライセンス許諾を受けて制作中のスマートフォン向けゲームアプリ「STARLIGHT STARS」の公式サイト公開と事前登録開始を発表した。同社は女性向けモバイルオンラインゲームを中心に、エンターテインメント事業を展開する。

同タイトルはディズニーのIPを活用したスマートフォン向けゲームで、公式サイトは6月23日に公開され、同日から事前登録を開始した。サービス開始時期は2027年1月期第3四半期を予定している。同社は同タイトルを主要タイトルの一つになるものと見込むとしている。

業績面では、2027年1月期連結業績への影響を精査中としており、同社の業績予想は現時点で未定である。ディズニーIPを活用した新作は認知度の面で注目されやすいが、収益貢献は配信時期、事前登録数、課金動向、運営費用に左右されるため、開示に基づく慎重な評価が必要となる。今後は事前登録数と配信開始後の初動が焦点となる。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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