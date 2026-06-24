インフォメティス、欧州本土展開へ調査開始、エネルギーAIの成長機会を開拓

■英国10年の実績、NILM国際標準化、Fit for 55を背景にドイツ・イタリア・フランスを重点市場へ

インフォメティス<281A>(東証グロース)は6月23日、連結子会社Informetis Europe Ltd.を通じ、ドイツ、イタリア、フランスを中心とする欧州本土市場への本格的な事業展開を目指した調査・検討を開始すると発表した。同社はエネルギーデータ解析やAIエネルギーマネジメント関連事業を展開する。

同社は、英国で約10年間にわたり、AI研究開発、ヒートポンプ関連クラウド制御、電力データを活用した生活支援ソリューションを推進してきた。NILMに関しては2021年にIEC TS 63297、2025年にIEC 63297:2025が発行された。今回の取り組みでは重点市場調査、拠点候補検討、戦略パートナー開拓、EU規制・認証制度対応、中期事業計画・投資計画策定を進める。

欧州では「Fit for 55」により、建物分野の省エネ、再生可能エネルギー導入、ヒートポンプなど電化設備への移行が進む。同社は現時点で大規模な先行投資を伴わず、業績への影響は軽微としているが、中長期的にはストック型収益の積み上げと欧州プレゼンス向上を見込む。今後は現地拠点、提携、受注獲得の具体化が注目点となる。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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