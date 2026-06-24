東京ラヂエーター製造、中国子会社から約20億円配当を受領、個別決算に営業外収益計上

■無錫塔尓基熱交換器科技から8564万5000元、連結業績への影響はなし

東京ラヂエーター製造<7235>(東証スタンダード)は6月23日、連結子会社から配当金を受領すると発表した。同社は自動車用熱交換器などを手がける輸送用機器関連企業である。

配当金は中国子会社の無錫塔尓基熱交換器科技有限公司から受領する。金額は8564万5000元、約20億1353万7000円で、受領予定は2026年6月。実際の入金日の為替レートにより影響額は変動する。

同件に伴い、2027年3月期の個別決算において受取配当金を営業外収益に計上する。ただし、連結子会社からの配当であるため、2027年3月期の連結業績への影響はない。為替影響を含め、個別財務と親会社の資金余力を確認する材料となる。今後は受領資金の活用と株主還元方針が注目される。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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