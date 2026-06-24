日本調理機、1株を4株に分割、投資単位引き下げで流動性向上へ

■期末配当予想は分割後45円、分割前換算180円を維持

日本調理機<2961>(東証スタンダード)は6月23日、株式分割および株式分割に伴う定款の一部変更、配当予想の修正を発表した。2026年7月31日を基準日として、普通株式1株を4株に分割する。投資単位当たりの金額を引き下げ、投資家層の拡大と株式の流動性向上を図る。

効力発生日は2026年8月1日。分割前の発行済株式総数113万5572株は、分割後454万2288株となる。発行可能株式総数は380万株から1520万株へ変更し、定款第6条を改定する。今回の株式分割に伴う資本金の額に変更はない。

2026年9月期の期末配当予想は、株式分割後ベースで45円に修正する。分割前換算では180円で、実質的な変更はない。あわせて譲渡制限付株式報酬制度の総数上限を1万株から4万株へ、新株予約権の付与数を1万2500株から5万株へ、行使価格を5400円から1350円へ調整する。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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