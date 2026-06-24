ミナトホールディングス、連結子会社から8億円配当を受領、個別決算で営業収益計上

■サンマックス・テクノロジーズから7億5000万円、プリンストンから5000万円

ミナトホールディングス<6862>(東証スタンダード)は6月23日、連結子会社から配当金を受領すると発表した。同社はメモリーモジュール、デバイスプログラミング、IT関連機器販売などを展開する持株会社である。

配当金額は合計8億円で、内訳はサンマックス・テクノロジーズが7億5000万円、プリンストンが5000万円である。両社は6月23日開催の株主総会で剰余金の配当を決議し、受領予定日は6月24日。同件は臨時報告書提出要件に該当する。

2027年3月期の個別決算では、受取配当金8億円を営業収益に計上する。一方、連結子会社からの配当であるため、連結業績に与える影響はない。連結ベースの利益押し上げにはつながらないが、持株会社の個別収益と資金循環を示す材料となる。今後は受領資金の活用と株主還元方針が注目される。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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