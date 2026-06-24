GMOプロダクトプラットフォーム、立会外分売を実施、グロース市場の流通株式比率向上へ

■分売株式10万株、分売価格1456円、基準終値から3.00%ディスカウント

GMOプロダクトプラットフォーム<3695>(東証グロース)は6月23日、株式の立会外分売実施を発表した。GMOグループのグロース上場企業であり、流通株式比率の改善を目的とする資本政策として位置づける。

分売予定株式数は10万株、分売実施日は6月24日、分売価格は1456円である。6月23日の終値1501円に対するディスカウント率は3.00%。買付申込数量の限度は買付顧客1人につき3300株、実施取引所は東京証券取引所である。

同社は、東証グロース市場における流通株式比率の充足を目指し、一定数量の株式を市場に分散させる。立会外分売は短期的には需給面の重しとなる場合がある一方、流動性向上や上場維持基準対応に資する。業績への直接影響を示す開示ではないため、需給面の反応を中心に確認する局面となる。今後は分売成立状況と流通株式比率の改善が注目される。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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