日創グループ、ダイリツ全株式を空研工業へ譲渡、特別利益17億1500万円計上へ

■6月26日に譲渡実行予定、2026年8月期個別業績に関係会社株式売却益

日創グループ<3440>(東証スタンダード)は6月23日、連結子会社のダイリツの全株式を空研工業に譲渡すると発表した。同日付の取締役会書面決議で決め、株式譲渡契約も同日に締結した。譲渡実行日は6月26日の予定で、譲渡株式数は10万株、譲渡価額は18億円。譲渡後、ダイリツは同社の連結子会社から除外される。

ダイリツは1961年5月設立の空調関連機器製造会社で、愛知県名古屋市に本社を置く。自動制御・防火・防煙など各種空調用ダンパー製造を手がけ、特にオーダーメイド製品に特色を持つ。日創グループは2018年3月に同社をグループ化したが、事業ポートフォリオを再考した結果、大手空調用ダンパーメーカーの空研工業との連携が望ましいと判断した。

同株式譲渡により、2026年8月期の個別業績で特別利益(関係会社株式売却益)17億1500万円を計上する見込み。連結業績における特別利益の計上額は、ダイリツの純資産額が未確定で精査中のため、10月15日公表予定の2026年8月期決算短信で開示する。業績予想の修正が必要な場合は速やかに知らせるとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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