イントランス、AIデータセンター事業参入、DSGと資本業務提携し資金調達も実施

■GPUサーバ販売とAIデータセンター開発を新収益源に、調達資金は最大7億2223万円

イントランス<3237>(東証グロース)は6月23日、AIデータセンター事業の開始、ダイナミックソリューショングループとの資本業務提携、第三者割当による第3回無担保転換社債型新株予約権付社債および第11回新株予約権の発行を発表した。不動産・ホテル運営関連事業に加え、AI関連領域を新たな収益機会として位置づける。

同社は、GPUサーバ販売、AIデータセンターの共同開発・運営、グローバルAI企業誘致を段階的に進める。第3回新株予約権付社債は3億円、第11回新株予約権は潜在株式数465万2200株、資金調達額は4億2223万3672円、差引手取概算額は7億1185万5854円とした。資金使途はAIデータセンター事業に係る信用補完資金、在庫確保資金、GPUサーバ販売に係る運転資金などである。

同社は2026年3月期まで4期連続で営業損失、経常損失、親会社株主に帰属する当期純損失を計上しており、収益構造改善と財務基盤強化が課題となっていた。今回の新規事業と資金調達は、既存事業依存からの転換を図る資本政策として材料視されやすい。2027年3月期業績予想には織り込み済みとしている。今後はGPUサーバ販売の実績と資金調達の進捗が確認点となる。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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