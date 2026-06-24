タメニー、東証グロース上場維持基準に適合、純資産基準の改善期間を脱却

■2026年3月期末純資産は11億3400万円、第三者割当で20億4900万円調達

タメニー<6181>(東証グロース)は6月23日、上場維持基準(純資産基準)への適合を確認したと発表した。婚活、カジュアルウェディング、法人向けイベント支援などを展開するサービス企業である。

同社は2025年3月期末に純資産がマイナス6億9400万円となり、東証グロース市場の上場維持基準に抵触して改善期間に入っていた。収益構造改革と財務基盤安定化に向けた取り組みを進め、2025年8月25日および2026年3月27日に合計20億4900万円の資金調達を実施した。これにより、2026年3月期末の純資産は11億3400万円となった。

上場廃止に係る猶予期間入り銘柄から、純資産基準に適合したことは資本政策上の重要な前進である。業績修正を伴う開示ではないが、財務懸念の後退は投資家心理の改善につながりやすい。一方、継続的な収益力の改善が確認されなければ、中長期評価は定まりにくい。今後は黒字定着と財務基盤の安定性を見極めたい。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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