ダイト、中国で6例目の自社ジェネリック製剤承認取得、肩こり・頸部痛等治療薬で展開強化

■大桐製薬が製造販売権を保有、安徽鼎旺医薬が原薬製造を予定

ダイト<4577>(東証プライム)は6月23日、中国の連結子会社である大桐製薬(中国)有限責任公司が、中国国家薬品監督管理局(NMPA)から肩こり・頸部痛等治療薬「盐酸乙哌立松片50mg(エペリゾン塩酸塩錠50mg)」の承認を取得したと発表した。承認日は2026年6月17日、承認通知日は同年6月22日。

同製剤は、当初は他の販売会社が製造販売許可を受け、大桐製薬が製造を受託する予定だった。中国内の制度変更に対応し、製造所を有する大桐製薬が製造販売権を保有することが販売戦略上の競争優位につながるとの合意に至り、ダイトグループとして中国で6例目の自社ジェネリック製剤の製造販売承認取得となった。使用原薬は、同グループの安徽鼎旺医薬有限公司で製造する予定。

今回の承認取得は業績予想に織り込み済みで、連結業績予想の修正はない。同グループは中期経営計画「DTP2027」の第二の柱である「中国ビジネスの強化」に基づき、中国でも「原薬から製剤の一気通貫体制」を強化する。ダイトは富山県を本拠に原薬と製剤を柱とする製薬企業で、東証プライム上場企業である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・〖株式市場特集〗銀行株に金利上昇メリット、メガバンク３行の資金利益上振れに期待（2026/6/15）

・〖マーケットセンサー〗６月末株式分割銘柄は「セット材料」で選別へ（2026/6/13）

・〖株式市場特集〗６月末株式分割２９銘柄に権利取り妙味、増配・上方修正・自己株買いのセット銘柄を選別（2026/6/8）

・サッカー特需の本命を探る、放映・用品・クラブ株に広がる物色候補（2026/6/6）

