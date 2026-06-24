*04:00JST 6月23日のNY為替概況

23日のニューヨーク外為市場でドル・円は161円45銭から161円62銭まで上昇し、引けた。

米6月製造業PMI速報値が予想を上回りドル買いが優勢となったが、原油安で長期金利が低下し伸び悩んだ。また、当局の円安是正介入警戒感に円売りも限定的となった。

ユーロ・ドルは1.1400ドルから1.1376ドルまで下落し、引けた。

ドイツの経済指標が弱く、さらに、欧州中央銀行（ECB）のラガルド総裁がイラン戦争に対し、さらなる力強い措置は必要ないとの発言を受け、追加利上げ観測の後退にユーロ売りに拍車がかかった。

ユーロ・円は184円09銭から183円78銭まで下落した。

ポンド・ドルは1.3222ドルから1.3183ドルまで下落した。

ドル・スイスは0.8075フランへ下落後、0.8105フランまで上昇した。



[経済指標]

・米・ADP週次雇用統計4週平均：＋3.075万人（前回＋2.65万人←＋2.55万人）

・米・6月フィラデルフィア連銀非製造業活動：－25.8（予想－16.0、5月－23.6）

・米・6月製造業PMI速報値：55.7（予想：54.6、5月：55.1）

・米・6月サービス業PMI速報値：51.3（予想：51.1、5月：50.7）

・米・6月総合PMI速報値：52.2（予想：52.1、5月：51.5）

・米・6月リッチモンド連銀製造業指数：4（予想8、5月：13）《KY》