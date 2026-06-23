*18:30JST システムズ・デザイン---第9次中期経営計画策定

システムズ・デザイン＜3766＞は22日、2027年3月期から2029年3月期を対象とする第9次中期経営計画を策定したことを発表した。

同社は、第8次中期経営計画目標をいずれも達成、その成果を受け同社グループの更なる企業価値向上を加速化するため、今回10年後のありたい姿を定めるとともに、具体的な成果を形として生み出す3ヶ年として、2027年3月期から第9次中期経営計画をスタートさせた。本計画では、「ステークホルダーとともに、広がる価値をカタチに」をスローガンに、「成長戦略」「財務・IR戦略」「企業文化」の三つを重点戦略に定め、中期経営計画目標の達成を目指していく。

第9次中期経営計画数値目標については、2029年3月期の売上高125億以上、売上高営業利益率6.5％以上、ROE(自己資本利益率)10.0％以上、DOE(純資産配当率)5.0％以上としている。

長期目標については、2036年３月期の売上高250億以上、売上高営業利益率10.0％以上を掲げている。併せて、向こう3年間のキャッシュフローアロケーションについても開示した。《KA》