*17:21JST 東京為替：ドル・円は反落、日米協調介入に警戒

23日の東京市場でドル・円は反落。米連邦準備制度理事会（FRB)の今後の引き締め的な政策をにらみ米金利高・ドル高が続き、一時161円68銭まで値を上げた。ただ、前日の日米財務相会談で協調介入への警戒が強まり、夕方にかけて161円30銭まで下押しされた。

・ユ-ロ・円は184円71銭から184円11銭まで値を下げた。

・ユ-ロ・ドルは1.1431ドルから1.1408ドルまで下落した。

・日経平均株価：始値72,404.37円、高値72,618.44円、安値69,788.38円、終値69,788.38円(前日比2,565.58円安)

・17時時点：ドル・円161円30-40銭、ユ-ロ・円184円20-30銭

【要人発言】

・木原官房長官

「為替については必要に応じていつでも適切に対応」

・片山財務相

「円相場に申し上げることはない」

「ベッセント米財務長官と会談、日米間の足並みはますます強固に」

「必要なら断固たる措置を取ると日米で合意」

【経済指標】

・独・製造業PMI速報値(6月):50.0(予想50.3、前回50.1)

・独・サービス業PMI速報値(6月)：46.8(予想49.0、前回48.1)

・ユーロ圏製造業PMI速報値(6月)：51.3（予想51.5、前回 51.6）

・ユーロ圏サービス業PMI速報値(6月)：48.9（予想48.5、前回47.7）《TY》