*16:46JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅に9日ぶり反落、ソフトバンクGや東エレクが2銘柄で約1074円分押下

23日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり41銘柄、値下がり184銘柄、変わらず0銘柄となった。

前日22日の米国株式市場はまちまち。対イラン協議進展による戦争終了への期待にダウは終日堅調に推移した。一方、ナスダックは金利先高観やスペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ（SPCX）の下落が重しとなり、主要指数は高安まちまちで終了した。米株式市場の動向を横目に、本日の日経平均は続伸して取引を開始した。寄り付き後はやや買いが先行したものの、ナスダック安や金利先高観が重荷となり、即座に売り優勢に転じた。日経平均は昨日までの8日続伸で8100円を超す上げとなっていることから過熱感が強まり、指数を押し下げた。後場は韓国株の急落も投資家心理を悪化させたようで、大引けにかけても先物への手じまい売りが加速、終日売り優勢の展開となり下げ幅を大きく拡大して7万円を割って本日の取引を終了した。

大引けの日経平均は前営業日比2565.58円安の69788.38円となった。東証プライム市場の売買高は25億4137万株、売買代金は13兆7350億円だった。業種別では、水産・農林業、陸運業、海運業などが上昇した一方で、非鉄金属、電気機器、情報・通信業などが下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は23％、対して値下がり銘柄は73％となっている。

値下がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約588円押し下げた。同2位は東エレク＜8035＞となり、キオクシアHD＜285A＞、アドバンテスト＜6857＞、イビデン＜4062＞、村田製＜6981＞、ファナック＜6954＞などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップはフジクラ＜5803＞となり1銘柄で日経平均を約65円押し上げた。同2位はファーストリテ＜9983＞となり、KDDI＜9433＞、リクルートHD＜6098＞、日東電＜6988＞、ニトリHD＜9843＞、大塚HD＜4578＞などがつづいた。



*15:30現在

日経平均株価 69788.38(-2565.58)

値上がり銘柄数 41(寄与度+175.07)

値下がり銘柄数 184(寄与度-2740.65)

変わらず銘柄数 0



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜5803＞ フジクラ 6487 326 65.57

＜9983＞ ファーストリテ 82170 640 51.49

＜9433＞ KDDI 2664 28.5 11.46

＜6098＞ リクルートHD 11115 65 6.54

＜6988＞ 日東電工 3204 37 6.20

＜9843＞ ニトリHD 2380.5 44.5 3.73

＜4578＞ 大塚HD 10710 100 3.35

＜2801＞ キッコーマン 1579.5 19 3.18

＜9766＞ コナミG 17775 70 2.35

＜2871＞ ニチレイ 2103.5 63.5 2.13

＜7832＞ バンナムHD 3665 21 2.11

＜2269＞ 明治HD 3704 126 1.69

＜4307＞ 野村総合研究所 4304 48 1.61

<2282> 日本ハム 5970 91 1.53

<9022> JR東海 3346 87 1.46

<4661> オリエンタルランド 2363 40.5 1.36

<4502> 武田薬品工業 5011 36 1.21

<4452> 花王 6094 25 0.84

<4507> 塩野義製薬 2819.5 7.5 0.75

<1332> ニッスイ 1282 21.5 0.72

○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9984＞ ソフトバンクG 6513 -731 -588.11

＜8035＞ 東エレク 72960 -4840 -486.74

＜285A＞ キオクシアHD 92290 -16410 -385.07

＜6857＞ アドバンテ 31430 -740 -178.61

＜4062＞ イビデン 24385 -2040 -136.77

＜6981＞ 村田製作所 11005 -1245 -100.16

＜6954＞ ファナック 7459 -501 -83.97

<6920> レーザーテック 52000 -5490 -73.61

<6762> TDK 3943 -120 -60.34

<6146> ディスコ 82870 -5610 -37.61

<2802> 味の素 5652 -508 -34.06

<5802> 住友電気工業 12595 -905 -30.34

<5801> 古河電気工業 49000 -9000 -30.17

<7735> SCREEN 16150 -860 -23.06

<5706> 三井金属鉱業 46250 -6680 -22.39

<6971> 京セラ 3593 -79 -21.19

<6976> 太陽誘電 16930 -620 -20.78

<6506> 安川電機 7156 -499 -16.73

<6361> 荏原製作所 6356 -419 -14.05

<4543> テルモ 2194 -50.5 -13.54《CS》